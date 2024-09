Angola: Plus de 250 000 touristes ont vécu la fête de Nossa Senhora do Monte

Lubango (Angola) — Plus de 250 mille personnes ont visité le Complexe Touristique et Sportif Senhora do Monte, lors de la 122ème édition des Fêtes Traditionnelles de la sainte patronne de Lubango, qui se sont terminées dimanche avec les « 200 Km de Huíla », a révélé lundi, l'organisation.

Dans une déclaration à l'Angop, le président du Comité des Fêtes, Paulo Gaspar, a considéré comme positive la participation des touristes nationaux et étrangers aux activités réalisées, ainsi que la réalisation de 85 pour cent des activités prévues.

Les points forts ont été l'Expo-Huíla, la Foire du bétail, le concours Miss Huíla 2024, le salon Paulo Flores, Moda Mwila et les 200 km de Huíla.

La limitation budgétaire, selon l'organisateur, a été la principale contrainte, puisque sur les prévisions de 105 millions de kwanzas, seulement 43 millions ont été réalisés.

En général, a-t-il dit, les festivités de Nossa Senhora do Monte (Notre Dame de la Montagne) ont atteint 85 pour cent des événements prévus, certains ont dû être supprimés en raison de problèmes budgétaires.

Pour 2025, Paulo Gaspar prévoit la mobilisation d'un budget capable de supporter les coûts de cet événement vieux de 122 ans, grâce à un diagnostic déjà en cours, étant donné qu'il coïncide avec un demi-siècle d'indépendance nationale.

Les Fêtes de Nossa Senhora do Monte ont commencé à être célébrées en 1901, une réplique de celles de Madère, au Portugal, terre des colons installés dans la région.

Le 15 août 1902, la chapelle étant encore en construction, le curé célèbre la messe ouverte sur la terrasse, devant une image de Notre-Dame de la Conception, prise dans la paroisse.

Une fois achevée la construction de la chapelle, avec l'image de Nossa Senhora do Monte, acquise à Porto (Portugal), elle fut installée sur l'autel et bénie le 14 août 1903 par le Père José Martins, représentant l'évêque d'Angola et du Congo.

Des sources historiques indiquent que la construction de la chapelle a été marquée par deux phases distinctes au fil du temps, dont la première a commencé avec la construction de la chapelle primitive, guidée par le maçon Jacinto Rodrigues et le charpentier João da Silva, en 1902.

La première messe publique a été célébrée le 15 août 1902, la chapelle étant encore en construction. Dès l'année suivante (1903), la population de Lubango a commencé à se rendre à la chapelle pour célébrer le pèlerinage qui devient traditionnel, mais les travaux ne se sont terminés qu'en 1921.