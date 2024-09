Angola: Un évêque de l'Église catholique appelle à préserver la paix

Cuito (Angola) — L'évêque du diocèse de Cuito, à Bié, Dom Vicente Sanombo, a conseillé aux fidèles catholiques de préserver la paix et la réconciliation nationale, car c'est la voie pour réaliser le développement du pays et le bien-être de tous.

Le prélat qui célébrait dimanche la messe d'ordination de deux diacres, à la mission de São Miguel, dans la commune de Cutato, municipalité de Chinguar (Bié), a souligné que la préservation de la paix implique également la transmission de valeurs positives à la société.

Selon le chef religieux, les fidèles catholiques doivent continuer à œuvrer pour la construction d'un monde de justice, de paix et d'harmonie sociale.

Il a ajouté que la parole de Dieu conseille aux familles d'avoir un engagement « sérieux et cohérent », fraternel et surtout apaisé, où chaque croyant est conscient de son propre engagement.

Leonardo Jembelei, 33 ans, et Artur Epesse Catiavala, 31 ans, ont été ordonnés diacres respectivement, qui serviront comme prêtres dans la municipalité de Cuito.

À son tour, la gouverneure provinciale de Bié, Celeste Adolfo, présente à la messe, dite dans la Cathédrale de l'Église catholique, à Cuito, a défendu la nécessité de renforcer les liens entre le Gouvernement et les Églises, dans le but de comprendre et de répondre aux problèmes qui affligent les populations.

La dirigeante a appelé à l'unité et à la nécessité pour chacun d'être promoteur de paix, d'amour et de fraternité, ainsi que de s'abstenir de tout comportement susceptible de porter atteinte au bien-être spirituel, social et économique.

Celeste Adolfo a profité de l'occasion pour appeler à la participation active de toute la population au Recensement Général de la Population et de l'Habitat, qui commence le 19 de ce mois dans tout le pays.