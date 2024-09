Burkina Faso: L'indispensable union sacrée

En lieu et place des traditionnelles vacances gouvernementales en ce mois d'août, l'Exécutif burkinabè a investi les quatre coins du pays à travers des tournées provinciales et régionales pour sonner la mobilisation et renforcer l'unité et la cohésion sociale. Cette démarche est déjà effective dans plusieurs localités. Les délégations conduites par des ministres échangent à bâtons rompus avec les forces vives pour s'enquérir, une fois de plus, de leurs préoccupations actuelles.

Cette dynamique gouvernementale impulsée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, prouve si besoin en était, qu'aucun élan national, aucune initiative, pour renforcer la mobilisation, l'unité et la cohésion nationale n'est de trop. Qu'aucun Burkinabè ne perde de vue que la victoire contre les forces du mal va s'arracher dans la sueur et le sang. Depuis les premières attaques perpétrées en 2015, c'est un peuple martyrisé qui refuse de plier l'échine. Ses filles et fils se sont résolument engagés à lutter vaille que vaille pour sauver la terre de leurs aïeux.

La recrudescence des attaques orchestrées contre les populations civiles ces derniers jours montre à souhait que l'ennemi est désemparé et à bout de souffle au point de commettre sans cesse des ignominies. Une telle barbarie ne saurait venir à bout de nos vaillants Forces de défense et de sécurité (FDS) et Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui se tiennent constamment sur le pied de guerre auprès des habitants de plusieurs localités eux-aussi sur le qui-vive. Dans la foulée, le drame de Barsalgho doit interpeller plus d'un et interroger les consciences.

Les tournées des ministres à l'intérieur du pays doivent donc mettre chaque citoyen face à ses responsabilités voire ses devoirs et ses obligations vis-à-vis de sa nation ; au point que chacun se résolve à admettre que l'ennemi ne doit avoir aucun relai ni soutien au sein des populations. En vue d'asseoir une volonté collective d'extirper le ver du fruit, il appartient d'oeuvrer à une participation collective pour vaincre un mal commun.

Il ne saurait donc y avoir de répit pour les premiers serviteurs de l'Etat que sont les ministres, que d'aller à la rencontre de leurs concitoyens d'une part et de galvaniser les forces vives d'autre part, situées en amont et en aval des forces combattantes. L'appréhension et la satisfaction des préoccupations des populations permettent de surmonter, en grande partie, des obstacles jusque-là ignorés de la lutte. Il est donc temps de sonner le tocsin afin d'amener chaque fille et chaque fils du pays à tenir sa place et à jouer son rôle dans ce combat national.

La sortie gouvernementale sert alors à construire une muraille constituée de la mobilisation, de l'unité et de la cohésion de l'ensemble des Burkinabè. Ce triptyque est nécessaire pour ériger un rempart contre l'hydre terroriste dont le mode opératoire ne cesse de dépasser tout entendement. Il peut être un gage de protection idéale pour chaque localité, face au péril. La vingtaine de millions de Burkinabè répartis dans les 45 provinces a donc intérêt à s'inscrire dans une synergie d'actions, à parler le même langage et à promouvoir les valeurs d'appartenance à une même nation dont le combat pour la survie de la patrie est plus qu'un impératif.

L'appropriation des réalités existentielles des populations par le gouvernement ainsi que l'adhésion de celles-ci à la vision des plus hautes autorités du pays constituent ainsi un tandem idéal pour anéantir l'ennemi. Puisse le temps imparti pour ces sorties gouvernementales auprès des masses, contribuer à un nouveau tournant dans la stratégie de lutte afin que cessent définitivement les larmes qui coulent depuis une dizaine d'années.