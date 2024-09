Burkina Faso: Attaque de Barsalogho - Réunion de crise à la cour royale de Boussouma

Suite à l'attaque de Barsalogho qui a fait plusieurs victimes, le samedi 24 août 2024, le Dima de Boussouma a convoqué un conseil royal d'urgence réunissant toutes les composantes sociales du royaume, pour définir des actions à mener en vue de l'apaisement de la situation.

Les 12 chefs de canton du royaume de Boussouma, les chefs de guerre et de terre et les protecteurs du royaume étaient en conclave autour du Dima de Boussouma, le vendredi 30 août 2024, suite à l'attaque de Barsalogho. Pour le Watinom Baloum Naaba, porte-parole du Dima, la rencontre vise à réfléchir sur les voies et moyens en vue d'un retour de la paix dans le Sanmatenga (Kaya), la région du Centre-Nord et tout le Burkina. « Si nous nous confions à nos ancêtres, à Dieu et à tous nos devanciers, ce drame sera le dernier », a-t-il dit.

La rencontre a également concerné les ressortissants de Barsologho à qui le Dima a d'abord exprimé sa profonde compassion aux familles endeuillées et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a également réaffirmé l'importance de la tradition et des valeurs ancestrales dans la résilience du royaume face aux défis contemporains.

« Il nous a appelés pour nous témoigner sa compassion ... pour notre part, nous ne baisserons pas les bras. Nous nous battrons pour préserver l'intégralité du royaume », a soutenu le vice-président de la délégation spéciale communale de Barsalogho, Adama Ouédraogo.

Selon les services de communication du royaume, le roi de Boussouma a souligné que dans ces moments de crise, il est essentiel de se tourner vers les pratiques ancestrales et la spiritualité pour trouver la force de surmonter les épreuves.

« Les cérémonies coutumières et les rituels de purification, prévus dans les jours à venir, auront pour but de protéger le royaume et ses habitants contre les influences néfastes, tout en soutenant les efforts de l'Etat pour restaurer la paix », ont-ils soutenu.

Et de poursuivre que le Dima a relevé le rôle des autorités coutumières et des leaders communautaires dans la promotion de l'unité et de la solidarité.

« Il a insisté sur la nécessité pour tous les chefs de canton et de village de maintenir la cohésion sociale et d'encourager la population à rester soudée face aux attaques terroristes. Le roi a exhorté les jeunes, en particulier, à se mobiliser pour la défense du royaume, tout en respectant les valeurs de courage, de dignité et d'honneur qui ont toujours caractérisé le peuple de Boussouma ».