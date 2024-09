Burkina Faso: Lutte pour la sécurité et la souveraineté - Le Premier ministre demande aux artistes d'accompagner le peuple

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a effectué une visite dans les locaux du Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA), ce vendredi 30 août 2024, à Ouagadougou. A cette occasion, il a exhorté les artistes à accompagner le peuple dans sa lutte pour la sécurité et pour la souveraineté.

L'immersion du Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, au Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA) avait deux objectifs. Il s'est agi, tout d'abord, pour le chef du gouvernement de s'imprégner des conditions de travail et de fonctionnement de cette structure, et par la suite, de féliciter et d'encourager le personnel pour le travail qu'il abat.

A son arrivée, il a échangé, à huis-clos avec les responsables de la structure. Au cours de cet entretien, le directeur général du BBDA, Dr Hamed dit Patindeba Patric Lega, a fait une brève présentation de cette structure, notamment son historique, ses difficultés, ses résultats majeurs en 2024. L'on peut retenir de cette présentation que le BBDA est un établissement public à caractère professionnel créé en 1985 dont la mission est la protection et la gestion collectives des droits des créateurs d'oeuvres littéraires et artistiques, et des titulaires des droits voisins, qu'ils soient burkinabè ou étrangers.

Selon lui, les difficultés du BBDA concernent les impayés des redevances, la faible bancarisation du processus, etc. Comme acquis, il a cité notamment l'adoption du plan de carrière, l'acquisition d'un site pour la construction du futur siège. Les défis qui se présentent au BBDA portent sur les financements et son ambition de couvrir les treize régions du pays. Après cette étape, le Premier ministre a visité les locaux du BBDA, à savoir le pool saisi, les caisses de paiement, le bureau adhésion, le centre des archives, afin de prendre connaissance des activités de la structure.

A l'issue de la visite, il a immortalisé son passage par un message dans le livre d'or. Dr Kyélem de Tambela a dit que « c'est avec un immense plaisir » qu'il a visité le BBDA. Après avoir remercié le personnel, avec à sa tête le directeur général, pour « l'accueil chaleureux » dont il a bénéficié, il a écrit que cette visite a été « une révélation » pour lui, dans la mesure où elle lui a permis d'en savoir davantage sur la mission du BBDA.

« Votre travail est essentiel et inspirant. Votre structure est un modèle d'efficacité et de professionnalisme », a-t-il fait remarquer, avant de souhaiter « pleins succès au BBDA dans ses futurs projets ». Cette visite du chef du gouvernement a également coïncidé avec la répartition des droits du mois d'août 2024. Le Premier ministre a saisi cette occasion pour livrer un message aux bénéficiaires. « C'est vous les créateurs, c'est vous les innovateurs. Les artistes tracent le futur de notre pays. C'est vous qui inventez et qui donnez le ton et le peuple suit.

En cette période critique de notre pays, qui est confronté à des difficultés, il est demandé aux artistes d'accompagner le peuple dans sa lutte pour la sécurité et pour sa souveraineté », a-t-il fait savoir. Et de poursuivre : « Les gens vous écoutent et vous suivent. Quel que soit votre domaine, vos créations inspirent la marche de la société. Vous êtes souvent en avance et le peuple vous suit. Cherchez à ne jamais être en retard. Si vous croyez en vous-mêmes vous réussirez et le peuple réussira avec vous. Engagez-vous davantage parce qu'un artiste engagé vit au sein de sa propre société où il puise son inspiration et son propre bonheur ».