interview

Malgré une présence encore limitée en Tunisie, la franchise pourrait devenir un levier essentiel pour dynamiser l'entrepreneuriat dans le pays. Sami Charfi, fondateur de Progress Franchise, partage son expertise et sa vision sur le développement de ce modèle économique. A travers cet entretien, il explore les défis, les opportunités et les évolutions technologiques qui pourraient redéfinir le paysage de la franchise en Tunisie.

Pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours avant la création de Progress Franchise ?

Avant de créer Progress Franchise, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans en tant que directeur financier pour divers groupes de sociétés. J'ai toujours été passionné par le consulting et particulièrement par le modèle économique de la franchise, qui offre aux entrepreneurs une formidable opportunité de se lancer tout en bénéficiant d'une structure éprouvée. Cette passion m'a conduit à fonder Progress Franchise il y a cinq ans.

Quels défis avez-vous rencontrés lors de la création de votre cabinet ?

Le principal défi a été de bâtir une réputation solide dans un secteur où la concurrence est féroce. Il a fallu convaincre les premiers clients de notre expertise et de notre capacité à les accompagner efficacement. Cela a nécessité de nouer des partenariats stratégiques, de constituer une équipe de consultants expérimentés, et de développer des méthodes de travail innovantes et adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Une autre difficulté était de rester constamment à jour sur les tendances du marché et les nouvelles régulations qui peuvent impacter nos clients.

La franchise offre une combinaison unique de liberté entrepreneuriale et de soutien. Les franchisés bénéficient d'une marque établie, de systèmes éprouvés, et d'une formation continue, ce qui réduit significativement les risques associés à la création d'une entreprise. Cela leur permet de se concentrer sur le développement de leur activité plutôt que sur la construction d'une marque à partir de zéro.

De plus, le modèle de la franchise est très adaptable à divers secteurs, qu'il s'agisse de la restauration, de la vente au détail, ou des services. En 2024, nous constatons que la franchise est particulièrement dynamique dans les domaines de la santé et du bien-être, de la technologie et des services à la personne.

Pouvez-vous nous expliquer comment Progress Franchise accompagne ses clients tout au long de leur parcours de franchisé ?

Notre mission est d'accompagner nos clients à chaque étape de leur parcours. Nous commençons par une phase d'analyse approfondie pour comprendre les objectifs et les aspirations de nos clients. Ensuite, nous les aidons à identifier les opportunités de franchise qui correspondent le mieux à leur profil et à leur marché. Nous fournissons également un soutien lors de la négociation des contrats, et nous offrons une formation complète sur les meilleures pratiques de gestion d'une franchise. Enfin, nous restons à leurs côtés pour les conseiller sur la stratégie de développement à long terme, que ce soit pour ouvrir de nouveaux points de vente ou optimiser les opérations existantes.

Est-il vrai que la technologie a transformé de nombreux aspects du modèle de la franchise ?

Oui. Bien sûr ! Les innovations numériques, telles que les plateformes de commande en ligne, les systèmes de gestion intégrée, et les solutions d'analyse de données permettent aux franchisés d'optimiser leur efficacité opérationnelle et d'améliorer l'expérience client.

De plus, les nouvelles technologies offrent des opportunités pour les concepts de franchise innovants, comme les franchises de services numériques ou les franchises basées sur des applications mobiles. Nous voyons également un intérêt croissant pour les franchises dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, ce qui ouvre de nouvelles perspectives passionnantes.

Quels conseils donneriez-vous à une personne qui vient de se plonger dans le monde de la franchise ?

Mon premier conseil serait de bien se renseigner. Il est crucial de comprendre le modèle économique de la franchise choisie, de s'assurer que l'on adhère aux valeurs de l'enseigne, et de bien évaluer les investissements nécessaires. Il est également important de parler à d'autres franchisés pour obtenir des retours d'expérience authentiques.

Ensuite, il faut être prêt à s'investir pleinement et à respecter les règles établies par la franchise, tout en gardant un esprit d'initiative. Enfin, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et à s'entourer de conseillers expérimentés, comme ceux de notre cabinet, pour maximiser ses chances de réussite.

Comment voyez-vous l'évolution du marché de la franchise dans les prochaines années ?

Je pense que le marché de la franchise continuera de croître, car il offre une solution attrayante pour de nombreux entrepreneurs. Nous verrons probablement une diversification des secteurs d'activité, avec une montée en puissance des franchises dans les domaines de la technologie, de l'environnement et de l'économie circulaire. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants en matière de durabilité et de responsabilité sociale, et les franchises qui intégreront ces valeurs auront un avantage concurrentiel.

De plus, l'internationalisation des franchises va s'intensifier, car les marques cherchent à se développer sur de nouveaux marchés. Cela ouvrira de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs ambitieux. Nous avons accompagné une entreprise française dans son expansion sur le marché national et bientôt à l'international. Cela a été un projet complexe, qui a nécessité une adaptation aux cultures locales et une stratégie de localisation bien pensée. Grâce à notre expertise, notre client a pu ouvrir avec succès ses premiers points de vente et connaît déjà une croissance prometteuse. C'est une belle illustration de notre capacité à accompagner nos clients dans leur développement national et international.

Souhaitez-vous ajouter un dernier mot pour conclure ?

J'aimerais simplement encourager ceux qui envisagent de se lancer dans la franchise à oser franchir le pas. La franchise est une aventure passionnante qui offre de nombreuses opportunités. Chez Progress Franchise, nous sommes là pour les accompagner et les aider à réaliser leurs ambitions.