Tunisie: Le CA arrache le nul au stade 7 mars - Suffisant et insuffisant...

A Ben Guerdane sur une pelouse synthétique qui ne lui a pas porté chance, le CA a donc été tenu en échec ou a plutôt arraché le nul face à une équipe de l'USBG toujours surprenante. Dans leur fief, les locaux n'ont pas fait jeu égal avec les visiteurs, mais ont fini par accrocher un joli résultat nul, même si la victoire leur tendait les bras par moments. En clair, après avoir ronronné une bonne partie du match, l'USBG a tout d'abord pensé assommer le CA sur deux éclairs mais il a manqué au onze à Fakhreddine Galbi davantage de convictions et de confiance pour aller jusqu'au bout.

A l'occasion d'un duel engagé avec malice par l'USBG et opiniâtreté par le CA, le nul laisse au final des regrets et de l'amertume même. Renforcé parmi les nouveaux que sont Hamza Ben Abda et Yassine Bouabid dans l'axe, Moatez Zemzemi au milieu et Hamza Khadhraoui en attaque, le CA n'a pu forcer son destin, alors que même les « anciens » du groupe n'ont pas, à leur tour, indiqué la voie à suivre, excepté Hamdi Laabidi, buteur dès son incorporation et Ghaith Sghaier, hyperactif au milieu sans pour autant percer à l'entrée de la zone de vérité. A Ben Guerdane, les visées du CA étaient claires d'entrée.

Les Clubistes ont ainsi tenté de forcer la décision, mais ont buté sur des «Cavaliers » bien regroupés et attentifs. Et ce sont d'ailleurs ces derniers qui eurent l'occasion de débloquer le score alors que le CA dominait outrageusement. Samedi, l'attaque clubiste avait beau y aller franchement, elle n'a au final offert que quelques satisfactions, sans plus. En clair, si le compartiment offensif n'a pas vraiment affiché ses limites, alors que les associations décrétées par David Bettoni ne sont qu'au stade embryonnaire en ce début de saison, il a, par contre, témoigné d'une absence totale de clairvoyance et de suite dans les idées au moment de conclure. Eduwo, en particulier, a beaucoup raté dans tous les angles, Srarfi n'a rien montré d'emballant et Khadhraoui s'est juste démarqué par sa vitesse de pointe même s'il a le mérite d'avoir signé le 1er but du CA cette saison.

Peu tranchant

Trop maladroit pour espérer mieux. Malgré des temps forts où il a acculé l'adversaire, une première et un début de seconde mi-temps animés, le CA n'a pas réussi à faire céder une équipe de l'USBG qui a érigé deux rideaux défensifs et qui a eu le mérite de se projeter rapidement en situation de contre-éclair. Là, on touche un point sensible en rapport avec le second but de l'USBG surtout. Sur le sprint piqué par Belouafi, plus d'un joueur clubiste est resté sur le carreau et personne n'a réussi à contrer un joueur audacieux qui a cavalé et parcouru 35 mètres en toute impudence.

En fait, ni Khélil et Sghaier en début de course de Belouafi, ni encore les axiaux Ben Abda et surtout Bouabid n'ont pu « fermer » le passage menant à Moez Hassen, un gardien en retard sur sa sortie, ladite sortie ayant conduit au penalty transformé d'ailleurs. Pour un CA qui revenait dans le match après le but de Khadhraoui, ce fut une problématique supplémentaire avec un changement d'approche de Bettoni. Il a fallu donc repartir au combat sans calcul et sans précipitation mais avec un zest de réussite toutefois (vaste programme). Et face à un bloc ultra-dense, le CA a dû user de patience pour finalement créer des brèches et sortir de cette « apnée » avant que Sadok Selmi ne siffle la fin.

En fin de compte, si le point du nul (à défaut de délivrance) est intervenu à dix minutes de la fin, le CA ne s'est pas du tout rassuré sur ce match et n'a pas commencé à monter tout doucement en puissance sur un total de 96' de jeu. Pas encore renversants et peu tranchants lors des transitions, les Clubistes n'ont globalement pas trouvé la précision dans le dernier geste. Récompensé au final (sur les deux égalisations) de ses bonnes intentions, le CA ne capitalise donc pas sur ce premier match officiel de la saison.

Évidemment, en prenant un peu de recul, il est quand même possible de pointer la maladresse des attaquants et la légèreté des défenseurs, présentés pourtant comme largement supérieurs (en matière de talents et de niveau) à leurs vis-à-vis du jour. Néanmoins, ce que l'on retient surtout sur cette confrontation, c'est que la réussite n'est pas seulement une question de chance, mais de disposition d'esprit et d'adresse avant tout.