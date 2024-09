Tunisie: Expatriés - Ben Ouannes retrouve le sourire

L'ex-Etoilé hisse son club à la 6e place du classement.

En Super Lig, opposé à Rizespor, le latéral gauche de Kasimpasa, Mortadha Ben Ouannes, a fait trembler les filets à la 6e minute devant des buts vides sur une passe en retrait de la droite de son coéquipier sénégalais Mamadou Fall. Score final (1-0). L'ex-Etoilé offre son premier succès en 4 matchs à son club qui prend la 6e place.

Ben Larbi, décisif

L'ex-sociétaire de l'ESS, Firas Ben Larbi, continue de s'imposer aux Emirats arabes unis. Il a été l'unique buteur du match gagné par Sharjah SC face à Ittihad Kalba avec un but à la 57e. Il a été noté 7,7 sur sofascore, mais il a été remplacé à la 83e pour blessure. Moins brillant, le duo Fradj Ben Njima - Heykel Chikhaoui accuse une seconde défaite 2-1 face à Shabab Al Ahly.

L'arrière droit Ben Njima a disputé tout le match et a récolté la note de 6,8. Le milieu Chikhaoui est quant à lui sorti à la dernière minute. Quant au promu Dibba Al Hisn, une nouvelle défaite face à Wasl 1-0 a sanctionné les débats du duo composé du capitaine Oussama Haddadi en défense et Haythem Jouini devant, toujours muet.

Skhiri renoue avec le succès

En Bundesliga, le milieu défensif Elyes Skhiri empoche son premier succès avec les Aigles de l'Eintracht Francfort face à Hoffenheim 3-1. Il est noté 6,8 pour sa performance et a disputé tout le match.

30 minutes pour Saad

De son côté, l'ailier gauche de St Pauli, Elias Saâd, est entré à la 60e de la défaite 1-0 face à Union Berlin. Il a été noté 6,8. Deuxième revers pour le club de la banlieue de Hambourg. Le Tunisien a contracté une blessure qui l'a empêché de rejoindre la sélection.

Mejbri enchaîne

En Championship, le milieu offensif de Burnley Hannibal Mejbri a enchaîné un deuxième match en tant que titulaire face à Blackburn Rovers, après celui en coupe de la ligue. Résultat, match nul 1-1 et une note de 6,8 pour sa performance globale, malgré un carton jaune à la 42e pour faute et un remplacement à la 71e minute de jeu. Plus bas au classement, le milieu offensif, Anis Ben Slimane, a disputé la deuxième mi-temps sous ses nouvelles couleurs, avec les Canaris de Norwich FC, soldé par une victoire à Coventry 1-0. Il a récolté un carton jaune dans le temps additionnel. Aussi, Driss El Mizouni n'est apparu qu'à la 77e du match gagné 3-1 par son Oxford United face à Preston. Enfin, l'arrière droit Yan Valery s'est incliné avec Sheffield Wednesday face à Millwall 3-0.

Cherni, accroché en Lorraine

En Ligue 2 française, l'arrière gauche de Laval, Amine Cherni, a joué 85 minutes du match disputé face à Metz 1-1 et a récolté la note de 7,1. Première défaite aussi à Amiens (1-0) pour Lorient et son défenseur central Montassar Talbi. Enfin, Caen s'est incliné sans Ali Abdi face à Annecy 1-0. L'ex-Clubiste voit Caen enchaîner 3 défaites de suite et désire quitter la Normandie, alors que le transfert vers Nice a échoué, faute d'accord.

Premier point pour Sahli

En Hongrie, l'ailier droit de Gyor, Wajdi Sahli, a obtenu le point du nul vierge face à Diosgyori. Il a reçu la note de 6,7 pour son match intégral.