Tunisie: Instances régionales - Tirage au sort des membres des conseils régionaux et des présidents des conseils locaux et régionaux dans plusieurs gouvernorats

Sousse

Le tirage au sort relatif à l'alternance des membres des conseils régionaux et à l'alternance des présidents des conseils locaux et régionaux a été organisé hier au Théâtre municipal, dans le gouvernorat de Sousse, sous la supervision de l'instance régionale indépendante des élections à Sousse et en présence d'un huissier-notaire.

Le président de l'instance régionale des élections, Yassine Gueza, a indiqué dans une déclaration que le candidat Salah Fezii, membre du conseil local de Kalaâ Seghira, a été sélectionné à la présidence du conseil régional du gouvernorat de Sousse, alors que le tirage au sort sur l'alternance des membres des conseils régionaux dans le gouvernorat de Sousse par délégation a abouti aux résultats suivants:

- Kalaâ Kébira: Jamel Hlaoua

- Enfidha: Ramzi Slimane

- Bouficha: Youssef Issaoui

- Hammam Sousse: Mohamed Hédi Elkader

- Sousse Erriadh: Moadh Romdhani

- Sousse-Médina: Sabri Hammi

- Sousse Jawhara: Izdihar El Abed

- Sidi Abdelhamid: Haithem El Amri

- Sidi El Heni: Hédi Saafi

- Sidi Bouali: Raja-Chaima Mouatoua

- Kondar: Malek Mbarek

- Msaken: Hatem Ben Salem

- Hergla: Seifallah Kechiche

A noter qu'aucune candidature n'a été présentée dans les délégations d'Akouda et de Ezaouia Ksiba Ethrayet.

Le président de l'instance régionale des élections à Sousse a précisé que les résultats du tirage au sort sur l'alternance des présidents des conseils locaux pour les différentes délégations du gouvernorat de Sousse se présentent comme suit:

- Akouda: Ahmed Laadhari

- Ezaouia Ksiba Ethrayet: Aymen Kaddour

- Kalaa Seghira: Ibrahim Touati

- Kalaa Kebira: Noureddine Abdessalem

- Enfidha: Jalel Abid

- Bouficha: Sami Mhadheb

- Hammam Sousse: Mohamed Saied

- Hergla: Marwa Kamel

- Sousse Erriadh: Slim Baldi

- Sousse-Médina: Mahjoub Borghol

- Sousse-Jawhara: Haider Errakrouki

- Sidi Abdelhamid: Radhouan Etbaieb

- Sidi El Heni: Mohamed Belhaj Amor

- Kandar: Lazhar Chikha

- Msaken: Khaled Zgar

- Sidi Bouali: Nasr Arfaoui

-- Médenine

Le tirage au sort sur l'alternance des membres du conseil régional et sur l'alternance pour la présidence des conseils locaux et la présidence du conseil régional de Médenine a eu lieu, hier, au Centre culturel, Route de Ben Guerdane, à Médenine, sous la supervision de l'instance régionale indépendante des élections de Médenine, et en présence des membres des conseils locaux.

Ce tirage au sort a abouti aux résultats suivants:

Ramzi Hadj Salem, président du conseil régional de Médenine.

Les membres du conseil régional sont: Ahmed Laâmeri, Dhaouia Bou Abidi, Souha Kalaâ, Hédi Kamoun, Ridha Boukraa, Belgacem Adessalem, Abdelhamid Dabouba et Khalifa Chouikhi.

Les présidents des conseils locaux:

Ben Guerdane:Noureddine Ben Hassine

Beni Khdech: Mohamed Ridha El Abed

Djerba Ajim: Mustapha Tanich

Djerba Houmet Essouk: Hassine Bousetta

Djerba Midoun: Amira Ben Khamis

Zarzis: Foued Mikari

Sidi Makhlouf:Ali Dhaou

Médenine Sud: Boubaker Zaâbi

Médenine Nord:Najeh Jarrey

-- Kairouan

L'instance régionale des élections de Kairouan a organisé, hier, un tirage au sort pour l'alternance des membres des conseils locaux et la présidence des conseils locaux et régionaux.

Ce tirage au sort a abouti à l'élection de Sami Salmi en tant que président du conseil régional de Kairouan.

Le processus du tirage au sort pour la présidence des conseils locaux et l'adhésion au conseil régional du gouvernorat de Kairouan a également conduit à l'élection des membres suivants:

Faouzi Selmi, président du conseil local de Chbika

Ahmed Hamidi, membre au conseil régional

Lotfi Massoudi, président du conseil local à El Ala et Sami Salmi, membre au conseil régional

Naoufel Hadaji, président du conseil local de Kairouan Sud et Hamza Bou Charbia, membre au conseil régional

Rafik Tayach, président du conseil local de Sbikha, et Chokri Abassi, membre au conseil régional

Iheb Mejri, président du conseil local de Kairouan Nord, et Saber Mabrouk, membre au conseil régional

Nidhal Ezdini, président du conseil local de Chrerda, et Rfik Massoudi, membre du conseil régional

Ramzi Jebali, président du conseil local d'el Oueslatia, et Omar Aouini, membre du conseil régional

Farah Issaoui, président du conseil local de Bouhajla

Thameur Aouissaoui, membre du conseil régional

Abdallah Tlili, président du conseil local de Hajeb Laâoun, et Abdessatar Belghith, membre du conseil régional

Ali Helali, président du conseil local de Haffouz, et Wajdi Nsibi, membre du conseil régional

Salah Rahmani, président du conseil local de Ain Jalloula, et Chokri Krichi, membre du conseil régional

Nacer Balgouthi, président du conseil local de Menzel Mhiri, et Jaber Kerani, membre du conseil régional

Néji Azouzi, président du conseil local de Nasrallah, et Mbarek Mighri, membre du conseil régional

-- Gafsa

Le tirage au sort sur l'alternance des membres des conseils régionaux et sur l'alternance pour la présidence des conseils locaux et régionaux a été organisé hier au complexe de la jeunesse de Gafsa, sous la supervision de l'instance régionale des élections à Gafsa, en présence des représentants des 13 conseils locaux dans la région.

Ce tirage au sort a abouti aux résultats suivants:

1 -- Conseil local de Redayef:

- Othman Ben Jaallah: président

- Sadok Khaldi: représentant du conseil régional

2 --Conseil local d'Esnad:

- Farah Radaoui: président

- Abdessatar Alimi: membre du conseil régional

3 -- Conseil local d'El Ksar:

- Salah Melliti : président

- Om El Khir Agoun: membre du conseil régional

4 --Conseil local de Guettar:

- Ibtihel Kanich: présidente

- Awatef El Kaied: membre du conseil régional

5 -- Conseil local de Métlaoui:

- Ameur Nticha: président

- Amar Abessi: membre du conseil régional

6 -- Conseil local de Medhilla:

- Hichem Mkadmi: président

- Seifedine Dalali: membre du conseil régional

7 -- Conseil local d'Om Laarayes:

- Hédi Afdhal: président

- Ahmed Messai: membre du conseil régional

8 -- Conseil local de Belkhir:

- Mohamed Mosbah: président

- Salima Bouaziz: membre du conseil régional

9 -- Conseil local de Zanouch:

- Kamel Dhahri: président

- Belgacem Ahmed: membre du conseil régional

10 -- Conseil local de Sidi Boubaker:

- Ali Ghouidi: président

- Jihed Azeza: membre du conseil régional

11 -- Conseil local de Sidi Aich:

- Mehdi Bhayria: président

- Mohamed Dhibi: membre du conseil régional

12 -- Conseil local de Gafsa-Sud:

- Mohamed Taher Slimen: président

- Mansour Daly: membre du conseil régional

13 -- Conseil local de Gafsa-Nord:

- Ghrissi Hamdi: président

- Noureddine Ben Salem: membre du conseil régional

A noter que Mansour Daly a été sélectionné par tirage au sort à la présidence du conseil régional du gouvernorat de Gafsa.