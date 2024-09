Tunisie: Célébrations - Djerba inscrite au patrimoine universel, un an après

L'île de Djerba, avec ses 31 monuments et sites, a été officiellement inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, le 18 septembre 2023, lors de la 45e session élargie du Comité du patrimoine mondial, tenue du 10 au 25 septembre 2023 à Riyad, en Arabie saoudite.

La Tunisie célèbre, bientôt, le premier anniversaire de l'inscription des éléments patrimoniaux de l'île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco avec la tenue, du 5 au 7 septembre 2024, de la première édition de «Djerba World Heritage Days» (Journées du patrimoine mondial de Djerba), organisée par l'Association de Sauvegarde de l'Île de Djerba et le collectif de jeunes «Zomita». Cette manifestation, dont on veut faire un rendez-vous annuel, vise à promouvoir les éléments du patrimoine inscrits sous l'intitulé de «Djerba, témoignage d'un mode d'occupation d'un territoire insulaire».

Selon les organisateurs, l'objectif de cette manifestation consiste à mieux faire connaître les spécificités de ce patrimoine en tant que composante essentielle de l'identité nationale et locale, tout en la considérant comme étant partie intégrante de l'héritage de l'humanité toute entière qu'il faut préserver, transmettre aux générations futures et valoriser au service du développement durable, a tenu à préciser le représentant de l'Association.

Consolider le nouveau statut de l'île

Le programme de cette manifestation comporte l'organisation d'ateliers sur l'Histoire, le patrimoine matériel et immatériel, et l'architecture de l'île, des visites guidées et des expériences immersives virtuelles et des conférences scientifiques.

La soirée de clôture sera le moment choisi par les organisateurs pour annoncer le lancement d'un programme annuel qui ambitionne de consolider le nouveau statut de Djerba et, plus généralement, de préserver cette inscription de l'île des Lotophages sur la liste du patrimoine mondial.

Contactés, les milieux proches de l'Institut national du patrimoine (INP) ont bien voulu nous préciser qu'il existe un programme de gestion en cette période de l'après-classement du site de Djerba, afin de répondre aux recommandations avancées par l'Unesco, à propos de la protection juridique à l'échelle nationale des zones «protégées».

En effet, ajoutent les mêmes milieux, tout doit obéir au Code de protection du patrimoine qui prévoit des programmes de sauvegarde et de mise en valeur par le biais d'événements de sensibilisation, prévus par les responsables nationaux et locaux, sans oublier des workshops dédiés au public. Des mesures de contrôle et de suivi seront assurées par le biais de mécanismes, dont notamment l'INP et des associations locales.

Un exemple à suivre pour les autres régions

Il s'agit de l'aboutissement de 11 ans de travail acharné pour «arracher» la décision de l'Unesco qui entame une nouvelle page dans la vie de l'Île et de ses habitants, ainsi que pour tout le pays.

C'est également la consécration d'une action durable et concertée qui devra ouvrir la porte aux investisseurs en vue de garantir la pérennité du bien patrimonial, tout en le transmettant aux générations futures. D'ailleurs, il serait fort intéressant que cette «victoire de Djerba» serve d'exemple pour inciter les autres régions, riches d'un legs de grande valeur à promouvoir leur patrimoine aux échelles nationale et internationale.

Il est utile de rappeler que ce n'est pas toute l'île qui entre au Patrimoine mondial mais seulement 7 zones et 24 monuments que l'île des rêves abrite. Il s'agit de 7 zones continentales dont deux à mode d'occupation dense: Hara Sghira et le centre ancien de Houmt Souk et 5 à mode d'occupation suburbain (Temlel, Khazroun, Sedghiène, Guechéine, Mejmej). Pour les 24 monuments, on cite les mosquées : Sidi Salem, Sidi Smain, Tajdit, Abou Messouer (Al Jamaa El Kebir), Cheikh, Sidi Jmour, Moghzel, Imghar, Guellala, Sidi Yeti, Louta, Essalaouti, El Fguira, Tlakine, Medrajen, El Bessi, Fadhloun, Berdaoui, Welhi, Sidi Zikri, Mthaniya, Synagogue La Ghriba et l'Église Saint-Nicolas.