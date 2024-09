Tunisie: L'EST brandit le titre de champion et gagne facilement - Des signes qui ne trompent pas...

Bien que certaines recrues ne soient pas encore au point, l'alchimie entre les joueurs est déjà là, notamment Youssef Belaili et Yan Sasse.

Une bonne frange de supporters craignait l'absence prolongée de Rodrigo Rodrigues qui ne pourra être opérationnel qu'au mois d'octobre. Les trois buts marqués lors du match d'ouverture de la saison contre l'UST ont permis de rassurer un tant soit peu sur l'efficacité de l'attaque quand Rodrigues n'est pas de la partie.

Évidemment, il faut tenir compte de certains paramètres, dont la qualité de l'effectif de l'adversaire et surtout du fait que l'US Tataouine n'a pas effectué de préparation d'intersaison étant que le staff technique n'a rassemblé ses joueurs que 9 jours avant le coup d'envoi du nouvel exercice, outre qu'une bonne partie des recrues n'a signé que la semaine dernière.

Ceci dit, l'opposition contre l'UST a ressemblé à un match d'application plutôt qu'à une rencontre officielle de championnat. N'empêche, des enseignements peuvent être tirés de cette première sortie de la saison. Au fait, il y a des signes qui ne trompent pas sur la forme de certains joueurs et l'aptitude réelle d'autres.

Abdelli, le grand absent !

Aligné d'entrée en pointe d'attaque à la place de Rodrigues, Youssef Abdelli a brillé par son absence sur le terrain. Il était si effacé qu'on a l'impression, par moments, que l'EST évoluait avec 10 joueurs seulement !

Pour sa première sortie officielle, Youssef Abdelli, qui a laissé de bonnes impressions lors des matches amicaux, a raté grandement sa sortie samedi soir.

Durant l'heure de jeu qu'il a disputée, on ne l'a pas vu une fois à la manoeuvre contrairement au jeune Zineddine Kada qui a pris sa place en cours de jeu. Dribbleur et finisseur, Kada a fait trembler la défense adverse à deux reprises et était même à deux doigts de marquer un but quand sa balle s'est écrasée sur la transversale.

Le deux font la paire

Il y a des recrues qui ne sont pas encore au point et Miguel Cardoso a préféré leur donner du temps de jeu que de compter sur eux d'entrée. Les nouveaux en question sont Larry Azouni, Mohamad Konaté et Elias Mokwena. Ces joueurs, qui ont eu droit à moins d'une demi-heure, ont été juste alignés pour entrer dans l'ambiance et il n'y a pas mieux qu'un match au stade de Radès pour s'imprégner de la culture du club. Il est donc encore tôt pour donner un avis technique sur Azouni, Konaté et Mokwena, dont la préparation n'a pas encore été achevée.

Ceci dit, une recrue a débarqué prête à l'emploi, n'ayant même pas besoin de s'acclimater étant qu'elle connaît déjà l'ambiance de l'Espérance. C'est de Youssef Belaïli dont il s'agit. L'Algérien a fait un beau come-back en offrant au public présent sur les gradins de Radès, et aux supporters qui ont suivi le match derrière leurs téléviseurs, un joli but prenant le temps de contrôler son ballon avant d'adresser un tir à la fois puissant et cadré qui laissa, sans voix, le gardien de but tataouinois, Houssam Arbi. Un retour à la maison des plus réussies.

Et même si depuis son dernier passage il y a cinq ans, l'effectif a complètement changé, Youssef Belaïli a trouvé en Yan Sasse le bon camarade de jeu avec qui il peut s'associer dans l'entreprise offensive. Par ailleurs, Belaïli et Sasse ont fait la paire samedi : en bon passeur, le Brésilien a servi un caviar à l'Algérien qui n'avait qu'à monnayer son talent pour exploser une défense adverse déjà fragile. Bref, il y a des signes qui ne trompent pas : Miguel Cardoso dispose déjà d'un nouveau duo en attaque et il n'y pas à s'inquiéter pour ce compartiment.