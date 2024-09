Tunisie: Du 9 au 15 de ce mois au Kram - Un premier salon professionnel dédié à l'artisanat

Annoncé lors d'un conseil ministériel, réuni le 16 mars 2023, à l'occasion de la Journée nationale de l'habit traditionnel, ce salon, une première dans son univers, offrira aux professionnels du secteur une vitrine exceptionnelle d'exposition et de commercialisation.

Un nouveau- né dans le monde de l'artisanat, se targuant d'être un tournant événementiel et promotionnel, le premier Salon professionnel « ArtiCrea », dont l'édition inaugurale se déroulera du 9 au 15 septembre prochain au parc des expositions du Kram, sous l'égide de Sofiane Tekaya, ministre de Tourisme, fraîchement nommé à ce poste, qui aura ainsi à marquer les débuts de son plan d'action.

Un statut privilégié

Le ministre connaît bien tous les rouages du secteur et sait naviguer dans les méandres des foires et salons en Tunisie et à l'étranger. Ayant été directeur général de l'Office national de l'artisanat, de 2011 à 2013, M. Tekaya semble maîtriser son dossier sur le bout des doigts. Et ça va se projeter, certes, sur le rendement du tourisme, secteur intimement lié à l'artisanat, l'un et l'autre sont ainsi jugés comme deux faces d'une même pièce.

Annoncé lors d'un conseil ministériel, réuni le 16 mars 2023, à l'occasion de la Journée nationale de l'habit traditionnel, ce salon, une première dans son univers, offrira aux professionnels du secteur une vitrine exceptionnelle d'exposition et de commercialisation. En fait, cette nouvelle annoncée, jeudi dernier, lors d'une conférence de presse tenue dans les locaux de l'Office national de l'artisanat (ONA) à Den Den, vient s'ajouter au palmarès historique de l'artisanat tunisien. Elle s'est faite l'écho d'une copie zéro dont le succès peut se projeter sur la succession des sessions et continue à faire rayonner davantage l'image de nos produits. Un tel statut aussi privilégié est censé présider aux orientations générales du secteur et dessiner les contours de son avenir.

Dans la continuité

Toutefois, il n'y a pas de continuité sans évaluation. Et là, le directeur général de l'ONA, Faouzi Ben Hlima, a, d'emblée, reconnu l'impact des médias et loué leur rôle de premier plan dans la promotion du secteur et son développement, étant donné qu'ils sont des partenaires associés à la cause nationale. Aussi, souligne Ben Hlima, la création est-elle le moteur de développement de notre artisanat qui continue à gagner en notoriété et occuper une place de choix ici et ailleurs.

Aujourd'hui, l'on ne peut parler que d'un artisanat innovant, créatif qui promeut un patrimoine ancestral revisité. Plus que jamais, on est dans l'expectative de le voir rivaliser de qualité, de productivité et de label d'identité. Surtout que ce secteur est considéré à forte employabilité, avec une population de 300 mille artisans, et qui contribue à hauteur de 4,5% au PIB. En 2022, il a fait bonnes recettes d'exportation estimées à 150 millions de dinars.

La prospection est de mise

Et partant, « cet événement, dans sa première édition, aura à tâter le pouls et défricher le terrain local avant de se tourner, d'ici trois ans, à l'international, à la conquête d'autres marchés spécialisés en article cadeaux et décoration d'intérieur », fait savoir M. Ben Hlima. D'après lui, l'idée vint, a priori, du concept « Arti-cadeaux », qui s'organise souvent au mois de novembre, dans le but de susciter l'intérêt des clients potentiels pour l'achat des cadeaux de fin d'année. Et même les ministères et les institutions de l'Etat sont aussi incités à y consacrer un budget, tel que stipulé par la circulaire gouvernementale en vigueur.

Certes, « notre objectif, d'ici les années à venir, est de faire de ce nouveau-né un salon professionnel international spécialisé dans ce qui est articles de cadeaux et décoration d'intérieur et d'extérieur.. », prévoit-il. D'où, « Arti Créa » se présente sous forme d'une première édition hybride qui associe, à la fois, l'aspect professionnel et commercial. « Ce qui ne le serait pas ainsi dans les prochaines éditions. Dorénavant, ça serait un espace pour les professionnels, un autre pour les commerçants », explique le directeur général de l'ONA.

Cette manifestation à laquelle prendront part 170 artisans et artisanes se veut, d'ores et déjà, un rendez-vous annuel qui aurait l'opportunité de s'ouvrir à l'international, afin de dégoter de nouveaux marchés, outre les classiques très fréquemment conquis. Qui puise dans une nouvelle stratégie de communication et de promotion, afin que l'artisanat tunisien puisse redorer son blason. Qui veut voyager loin ménage sa monture, dit l'adage.

Autant dire, il est aussi question de mettre en place toute une stratégie de communication et de marketing basée sur «la mise à la disposition de nos clients et professionnels un grand site web, de Shooting et des plateformes numériques dédiés à l'événement », évoque Talal Sahmim, conseiller technique de Créative Tunisia et coordinateur du projet développement des clusters dans les industries créatives et culturelles. Egalement, la prospection semble, pour lui, de mise : « Soit beaucoup de médias internationaux seront invités à « l'Arti Créa » pour faire la promotion de notre artisanat auprès de leurs pays respectifs », révèle-t-il encore.