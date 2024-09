Ethiopie: Le Forum national sur la santé des adolescents et des jeunes a débuté à Addis Abeba

Addis Abeba — Le 5e Forum national sur la santé des adolescents et des jeunes a débuté aujourd'hui à Addis Abeba.

Le forum de trois jours a réuni des adolescents et des jeunes de divers états régionaux et administrations municipales du pays.

Le forum a été inauguré en présence de la ministre de la Santé, Mekdes Daba, de la ministre des Femmes et des affaires sociales, Ergogie Tesfaye et du ministre de l'Éducation, Birhanu Nega, entre autres responsables et invités.

Le forum, qui se déroule sous le thème « Accès et égalité : un système de santé réactif pour tous les adolescents et les jeunes », discutera des moyens de transformer la santé et le bien-être de la population adolescente et jeune du pays.

Un tel forum est très important car les adolescents et les jeunes âgés de 10 à 24 ans en Éthiopie sont importants, constituant une grande partie de la population totale qui est l'épine dorsale du développement socio-économique du pays.