Tunisie: Le CAB, un club censé être omnisport - Il n'y a pas que le football !

Le football c'est bien, mais avec le volley-ball, le basketball... c'est encore mieux... ces disciplines doivent être relancées.

Le CAB est une association omnisports, une école de formation. Il offre l'occasion aux jeunes de s'épanouir. Seulement voilà que les dirigeants successifs accordent la plus grosse part du budget au football au détriment des autres disciplines ! On peut comprendre que ce sport roi est très populaire et attire les foules, mais ce n'est pas une raison suffisante pour reléguer pratiquement aux oubliettes le basket-ball ou le handball. Promouvoir ces deux disciplines donne la possibilité aux jeunes amateurs de « pratiquer « leur passion » et constitue pour bon nombre d'entre eux une sorte d'échappatoire au vide ambiant qui les entoure...

Le handball à Bizerte, qui a toujours drainé du monde, n'est plus que l'ombre de lui-même puisque l'équipe actuelle du CAB végète dans une poule qui est l'équivalent de la Division 3. Il est hors de question de blâmer les joueurs qui font parfois des efforts surhumains pour hisser haut leur club. Et pourtant, cette section qui portait jadis le nom de Croissant Sportif Bizertin se mesurait aux grands de l'époque à savoir le CSHL, le WAM, l'EST, le CA, l'Asptt, la ZS ou encore JS. Les basketteurs cabistes ne sont guère mieux lotis. En effet, la sympathique équipe de basketball a toujours montré ses limites quand il s'agit de «s'installer » au sein de l'élite. C'est que les moyens financiers lui font cruellement défaut et ce parent pauvre du sport bizertin se contente malheureusement de miettes.

Où est passé le volley-ball ?

La section de volley-ball a fait une brève apparition dans les années 80 avec feu Taoufik Bouzid, mais elle s'est rapidement éteinte par manque de soutien. On devrait, à notre avis, régénérer une telle section qui a certainement ses adeptes. Il est inadmissible qu'une région côtière comme Bizerte ne possède pas une équipe de volley-ball. La pratique de ce sport à la plage devrait être une passion pour tous... Un vrai gâchis !

Le CAB a l'obligation de promouvoir ce jeu pour occuper les jeunes dans leur temps « mort » et leur donner l'opportunité de dépenser leur énergie utilement. Il n'y a pas lieu de courir derrière les performances ! Un esprit sain dans un corps sain passe obligatoirement par cette étape.