Angola: Carrinho Agri lance la mécanisation agricole pour la production de riz à Luquembo

Malanje (Angola) — Un projet de mécanisation agricole appelé "Sou Boss", a été lancé dimanche (1), par le groupe d'entreprises Carrinho Agri, dans la municipalité de Luquembo, pour soutenir six mille producteurs familiaux dans la culture du riz.

Le projet prévoit la fourniture de tracteurs, semoirs, séchoirs, batteuses et autres équipements à louer aux familles paysannes sous contrat avec Carrinho Agri, afin qu'elles puissent développer l'agriculture mécanisée et, par conséquent, augmenter les niveaux de production de riz.

Pour payer les services des machines, Carrinho Agri a conclu un partenariat avec la Banque de Commerce et Industrie (BCI), qui à son tour accordera des crédits aux producteurs pour des remboursements progressifs.

Le président du Conseil d'administration de Carrinho Agri, David Maciel a déclaré qu'avec la mécanisation, les producteurs pourront passer d'une tonne à trois ou quatre par hectare, c'est pourquoi le projet couvrira dans un avenir proche les agriculteurs d'autres zones de la province de Malanje et du pays en général.

Il a précisé que les résultats obtenus manuellement au cours des deux dernières campagnes agricoles ont montré qu'avec le projet "Sou Boss", le secteur familial sera en mesure de produire pour contribuer à rendre le pays autosuffisant en riziculture, à la hauteur des objectifs de l'Exécutif, c'est pourquoi Carrinho Agri recherche un partenariat de financement pour les paysans.

%

Il a ajouté que le projet comprend également l'assurance agricole et les pensions paysannes, c'est pourquoi des accords de médiation ont également été conclus avec la compagnie d'assurance Viva Seguros et l'Institut national de sécurité sociale (INSS), à l'instar de ce qui se passe déjà avec les producteurs de maïs dans d'autres régions du pays.

D'autre part, David Maciel a annoncé pour l'avenir des plans de soutien à l'irrigation pour permettre la production de riz deux fois par an, des projets de production de légumes, de fruits, de poulet et de porc, en vue de diversifier les cultures des producteurs familiaux de la municipalité de Luquembo.

À son tour, le président du Conseil d'administration de la BCI, Pedro Luís, n'a pas révélé le montant financier, mais a exprimé l'intérêt de la Banque et poursuivi qu'il y avait de l'argent pour financer les paysans intéressés par la mécanisation agricole.

Il a souligné que l'un des facteurs qui ont motivé le contrat avec Carrinho Agri, pour financer le projet « Sou Boss », est de contribuer à la sécurité alimentaire du pays, un aspect qui dépend essentiellement de l'agriculture, notamment du secteur familial.

Le directeur du Bureau provincial de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Carlos Chipoia, a souligné que le gouvernement, à travers le Programme intégré de développement rural et de lutte contre la pauvreté, crée les conditions pour la préparation de 200 hectares par municipalité à chaque saison agricole, mais avec l'intervention de Carrinho, on s'attend désormais à un chiffre plus élevé pour Luqueembo, ce qui représentera également une augmentation de la production.

C'est pour cette raison qu'il a salué l'initiative de Carrinho et exprimé le soutien institutionnel du gouvernement, en plus d'appeler les paysans à adhérer à ce projet et à respecter les clauses contractuelles, en s'efforçant d'établir un dialogue permanent en cas de difficultés.

Certains paysans ont considéré l'initiative de l'entreprise Carrinho comme un moyen de stimuler la production, ce qui, en plus d'augmenter la production, améliorerait les conditions de vie des familles.

Carrinho Agri opère dans la municipalité de Luquembo en apportant un soutien aux agriculteurs impliqués dans la culture du riz, tout en étant le principal client de cette même production.