Cote d'Ivoire: La redynamisation du système éducatif en marche pour 2024-2025

L'école reprend officiellement ses droits le 9 septembre 2024. Les orientations de la nouvelle année scolaire seront données par le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation. Elles devraient permettre de poursuivre la redynamisation de l'école ivoirienne portée par les grands principes de la Côte d'Ivoire solidaire.

CEPE 83,46% en 2024 contre 71,28% en 2023. BEPC 40,18% contre 31,47% en 2023. BAC 34,17% contre 32,09% en 2023. C'est avec ces résultats des examens à grand tirage que l'école ivoirienne a clos l'année scolaire 2023-2024. Des résultats en hausse et qui traduisent bien l'engagement et la détermination du gouvernement ivoirien à améliorer les performances du système éducatif et offrir à tous les enfants une formation de qualité. Les meilleurs d'entre eux ont été célébrés lors de la Journée nationale de l'excellence le 5 août 2024.

Les ambitions du gouvernement de bâtir une école qui compte parmi les meilleures s'appuient depuis sur les recommandations des Etats généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (EGENA) organisés du 19 juillet 2021 au 22 avril 2022. La mise en oeuvre des recommandations permettra de consolider et pérenniser les acquis, identifier les faiblesses pour les corriger par des mesures appropriées afin de dessiner les futurs de l'école ivoirienne.

Pour parvenir à une école de qualité, le gouvernement ivoirien a engagé de nombreuses actions dont la lutte contre la tricherie et la fraude aux examens à grand tirage à travers des mesures et des actions de grande envergure grâce aux moyens technologiques déployés (vidéosurveillance et détecteurs de métaux) et à la vigilance des encadreurs qui ont permis de réduire considérablement le nombre de cas. On est passé de 16 180 cas en 2020 à 10 382 en 2021 puis à 4 236 en 2022 et 1 943 en 2023. L'intensification de la lutte permet de garantir aujourd'hui la crédibilité les diplômes.

Pour l'accroissement de l'offre et de la qualité de l'enseignement, d'importants investissements ont été faits. Dans le cadre de la mise en oeuvre du PsGouv 2, 39 collèges ont été réceptionnés dont 12 au titre du C2D et 27 par les collectivités territoriales à fin décembre 2023. Dans le primaire, on note une augmentation de salles de classe de 2% en 2023 par rapport à l'année précédente pour atteindre 105 004 salles de classe. Le nombre d'enseignants s'est aussi accru de 3,8% sur la même période pour atteindre 105 502. Le ratio élèves/enseignant se maintient à 42 de 2021 à 2023.

Pour l'année scolaire 2023-2024, les élèves ont bénéficié de 3 769 663 kits d'une valeur de 7,8 milliards de FCFA. Plus de 50 millions de kits scolaires ont été distribués par le gouvernement dans les établissements primaires publics de Côte d'Ivoire pour une valeur de 130 milliards de FCFA de 2011 à 2023.

Le ministère de l'Education nationale poursuit la lutte contre les Violences basées sur le genre et les grossesses en cours de scolarité. Dans le cadre du Projet Swedd par exemple, 124 943 filles scolarisées ont bénéficié d'interventions dans les espaces sûrs scolaires, dans 212 collèges au 31 décembre 2023. Toutes ces actions portent leurs fruits. Ainsi dans l'enseignement secondaire, des indicateurs enregistrent une amélioration par rapport à leur niveau de 2021. Au premier cycle (de la 6e à la 3e), le taux d'achèvement qui était de 60,7% en 2021 a gagné 10,22 points pour atteindre 70,92% en 2023. Quant au second cycle (de la 2nde à la Terminale), le taux d'achèvement est passé de 36,50% en 2021 à 38,10% en 2023.

Et comme bon point, il faut aussi relever que depuis quelques années, le climat social, le dialogue permanent et l'engagement de tous les acteurs ont permis d'avoir des années scolaires normales, sans perturbation et « zéro congé anticipé » afin d'atteindre le quantum horaire nécessaire.

Des avancées qui confirment la redynamisation du système éducatif ivoirien pour une école de qualité et inclusive.