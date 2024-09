Ile Maurice: Dérapages à la MTTF

On avait souligné le risque de dérapages sectaires et cela s'est confirmé lors d'une réunion, samedi, au siège de la Mauritius Tamil Temples Federation (MTTF), sis à Moka. Un religieux a qualifié d'aucuns de «chiens», ce qui a choqué l'assistance.

Si les organisateurs de la rencontre de samedi pensent que les propos malheureux ont été enlevés de leur contexte, d'autres sur la toile pensent que c'est une attaque contre des membres d'une autre communauté ; ce qui provoque des échanges entre extrémistes et autres pyromanes.

D'autre part, le directeur des publications, Nad Sivaramen, a été attaqué sous la ceinture par le président de la MTTF et par des membres de l'assistance pour avoir exprimé son opinion (contraire à celle des membres du mouvement Rann Nou Later) dans deux éditoriaux* sur le triste incident de Côte-d'Or. «Je suis écoeuré par ce que j'ai entendu. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'écrit un journaliste, vous pouvez vous aussi écrire pour lui répondre. C'est cela la démocratie, mais insulter un responsable d'un journal de cette façon relève de la bassesse», confie notre ancien collègue et photographe Bouck Pillay Vythilingum, qui était présent samedi au siège de la MTTF.

Des élus comme Deven Nagalingum et Veda Balamoody, d'anciens ministres comme Kadress Pillay et Tassarajen Pillay, et l'ancien haut fonctionnaire Kris Ponnusamy étaient dans l'assistance. Selon nos sources, ils auraient discrètement condamné ces dérapages qui ne font pas honneur au pays et à la démocratie. Vivement un retour à l'apaisement des esprits surchauffés.

Renganaden Padayachy :

« Je suis extrêmement choqué »

« Je suis extrêmement choqué par les récents événements où des termes vraiment dégradants, humiliants et blessants ont été utilisés à l'égard d'autres communautés. Ce qui est encore plus révoltant, c'est que le terme 'lisien' a été utilisé non seulement en présence de cinq politiciens de l'opposition, mais aussi sous leurs applaudissements. C'est indigne de la part de personnes qui aspirent à assumer des postes de responsabilité. Au lieu de promouvoir l'unité dans notre nation arc-en-ciel, ils cautionnent des dérives sectaires. Je suis fier d'appartenir à un gouvernement dirigé par Pravind Kumar Jugnauth, qui est en train de construire un édifice qui reflète les traditions et la richesse culturelle de la communauté tamoule. »