Port-Soudan — Le général Ibrahim Jaber a confirmé que la saison agricole d'été de cette année sera « une bonne nouvelle pour les Soudanais » et que la production attendue des projets d'Al-Gezira, du Nil blanc , le Nil Bleu, Gedaref, le NahreNil, ainsi que le Darfour et le Kordofan dépasseront les attentes en termes de productivité sans précédent durant ces dernières années, malgré les circonstances que traverse le pays, notamment une guerre contre la production, les torrents , les inondations et des pluies sans précédentes.

Gen. Jaber a déclaré après les réunions du Comité suprême pour le succès de la saison agricole que la superficie estimée à récolter cette année s'élève à 35 millions d'acres répartis entre les États de Gezira - 4 millions d'acres, le Nil Blanc (3 millions ), le Nil Bleu 3,5 millions d'acres, l'État de Gedaref 5 millions d'acres, et l'État de Kassala, 2,5 millions d'acres, et le NahreNil (60 mille) acres, notant que la saison estivale s'est concentrée cette année sur la production alimentaire pour la majorité du peuple soudanais, notamment le maïs, le mil et les cultures de grande valeur telles que l'arachide, le sésame et les cultures horticoles de légumes et de fruits.

Il a déclaré que malgré les obstacles laissés par les attaques menées par des rebelles contre les États d'Al-Gezira et de Sennar et les projets d'Al-Suki et d'Al-Rahad touchés par ces attaques, notamment les vols de machines agricoles et d'engrais, il semblait que les agriculteurs soudanais ont été à la hauteur, tout comme le ministère de l'Agriculture et des Forêts et la Banque agricole, qui ont écrit une épopée héroïque n'est inferieure que la bataille de la dignité que mènent les forces armées, il a poursuivi en disant : « C'était insultant pour notre pays et notre peuple d'être décrits comme étant en danger de famine, et nous sommes le plus grand pays agricole d'Afrique, donc les agriculteurs ont été à temps pour repousser cette insulte qui était censée être infligée sur nous, mais avec la saison des récoltes, ce sera clair et évident que le Soudan ne mourra pas de faim, et c'est un slogan que nous avons tous brandi et respecté.

%

Gen. Jaber a ajouté : « Nous rassurons les citoyens sur le fait que le stock stratégique de l'année dernière est suffisant pour répondre aux besoins du Soudan en céréales telles que le maïs et le mil, et nous appelons les organisations des Nations Unies à acheter et à traiter avec les agriculteurs soudanais au lieu d'importer de la nourriture à travers l'océan Atlantique. et le transporter au Darfour et à Khartoum parce que cela est plus bénéfique pour les citoyens et moins cher pour les organisations internationales et contribue à maintenir la stabilité.

Un certain nombre d'agriculteurs ont exprimé leur satisfaction face au succès attendu de la saison, saluant les efforts du Comité suprême pour faire de la saison agricole un succès, notamment des économies de carburant, une planification réfléchie et un suivi conscient de la part du membre du Conseil de souveraineté, Ibrahim Jaber, décrivant lui comme « Youssef du Soudan », qui, grâce à sa sagesse et son dynamisme, a su épargner aux Soudanais la pénurie alimentaire pendant la guerre, ce qui se voit dans le succès de la saison hivernale avec la culture de 3 millions d'acres irrigués dans tout le Soudan, malgré les conditions de guerre, la fermeture des routes et le budget érodé par le dépenses.