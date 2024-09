Congo-Kinshasa: Mpox - Les élèves doivent s'abstenir des accolades, conseille Dr Jules Bongongo

Ce lundi 2 septembre, c'est la date de la rentrée scolaire, fixée par le Gouvernement. Ce moment est celui des retrouvailles et de joie pour les élèves qui se retrouvent après deux mois de vacances.

Cependant, ces derniers doivent s'abstenir des accolades et des salutations à cause de l'épidémie de Mpox (monkeypox). Ils doivent aussi être sensibilisés sur cette maladie pour leur permettre de se comporter de manière responsable, recommande le docteur Jules Bongongo, directeur national du Programme de santé scolaire et universitaire, une branche du ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale.

« Les élèves doivent savoir ce qu'est l'épidémie Mpox et être informés sur sa dangerosité. Le Mpox est très contagieux. Il faut en connaitre aussi le mode de contamination. C'est un virus qui se transmet à travers les contacts physiques, par les liquides corporels comme la sueur, le sang et depuis peu, on l'a confirmé, par les rapports sexuels. Les élèves doivent donc éviter les contacts physiques, notamment les accolades, les bisous, les salutations manuelles et bien sûr assurer une désinfection par les liquides hydroalcooliques », explique le Dr Bongongo.

Le médecin constate que l'élève est contraint de fréquenter le milieu familial et le milieu scolaire. Par conséquent, ces deux milieux sont astreints d'assurer la sensibilisation sur les mesures de respect sanitaire.