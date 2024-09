Maroc: Les stations de déminéralisation à Zagora, une solution ingénieuse à la problématique des eaux saumâtres

Zagora — La province de Zagora vit au rythme de grands chantiers prometteurs visant à garantir un accès durable à l'eau potable mais aussi à améliorer la qualité de cette ressource vitale affectée au niveau de cette partie du territoire national par le phénomène de la salinité.

En fait, le problème des eaux saumâtres constitue un défi pour la population mais aussi pour les départements concernés qui ont lancé au niveau de la province de grands projets visant à améliorer l'accès et la qualité de l'eau potable. Ainsi, cinq stations de déminéralisation des eaux de nouvelle génération sont déjà opérationnelles au niveau de la province, le but étant l'amélioration de la qualité de l'eau potable, ainsi que la généralisation de l'accès et le renforcement de la capacité productive en termes de l'eau.

"La station de déminéralisation des eaux de Zagora dotée d'un débit de 60 L/S, bénéficie à plus de 60.000 habitants relevant de la ville de Zagora et de la commune de Tamgrout, soit la plus grande station du genre au niveau de la région Draa-Tafilalet", explique à la MAP, le directeur provincial de l'Office National de l'Électricité et de l'Eau potable (ONEE)- branche Eau, Zyat Khalid Abdellatif.

Lancée par l'ONEE en 2018 pour combler le déficit enregistré au niveau de Zagora et de Tamgrout en termes de l'eau potable, cette station de traitement qui fonctionne par la technique de l'osmose inverse a nécessité un investissement de 80 millions de dirhams (MDH), fait savoir M. Abdellatif.

%

"Les eaux passent par plusieurs étapes de traitement, de filtrage, de reminéralisation et de désinfection avant d'obtenir une eau bien traitée qui sera acheminée vers les réservoirs destinés à la distribution", a-t-il détaillé, ajoutant que trois autres stations de déminéralisation sont prévues à Taghbalt, Tazarine et à Nkob.

Par ailleurs, M. Abdellatif a fait état de la mise en place de 13 stations monoblocs de déminéralisation pour un montant de 89 MDH pour une population bénéficiaire d'environ 52.000 habitants. Les communes bénéficiaires de ces stations mobiles sont Ktaoua, Taghbalte, Oulad Yahya Lagrayre, Tamzmoute, Ait Boudaoud, Tanssift, Afra, Mazguita, Labliyda (02), Ait Ouallal et Taftachna (02).

Ces actions s'inscrivent dans le cadre d'un chantier ambitieux, lancé depuis 2020, visant l'acquisition de 44 monoblocs de dessalement et de déminéralisation ainsi que le lancement de 219 stations monoblocs pour mobiliser un volume de plus de 70Mm3/an en vue de renforcer la sécurisation en eau potable des différentes localités situées en milieu rural.

Toujours dans le cadre des efforts visant à améliorer l'accès à l'eau potable dans la province, le ministère de l'Intérieur en collaboration avec les conseils élus, ont procédé à l'acquisition de 35 camions-citernes de différents volumes en vue d'acheminer l'eau potable aux douars relevant du monde rural fortement affectés par la pénurie d'eau.

"Environ 200 douars bénéficient de cette opération qui s'inscrit dans le cadre du Programme national d'approvisionnement du monde rural en eau potable", a indiqué à la MAP, le chef du parc-auto de la province de Zagora, Mohamed Jarid. Pour mener à bien cette opération, plusieurs réunions, supervisées par le gouverneur de la province, se tiennent tout au long de l'année en vue d'identifier les besoins et mettre en place les plans d'action, a-t-il dit.

La préfecture de Zagora prévoit, souligne M. Jarid, la mise en service de 12 camions-citernes supplémentaires en vue de renforcer l'accès à l'eau au niveau de la province qui jouit d'une longue expérience en termes de distribution de l'eau grâce aux interventions précédentes de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité ou encore celles de l'INDH.

Par ailleurs, plusieurs bénéficiaires au niveau des douars concernés par la distribution d'eau potable ont souligné l'importance cruciale de cette opération, qui leur a permis d'avoir un accès quotidien et constant à cette ressource vitale. A rappeler que les départements concernés ont procédé à l'acquisition de 1209 camions citernes et 9717 citernes en plastique et la mobilisation d'un budget important pour la location des camions citernes en vue d'assurer l'approvisionnement en eau potable d'une population avoisinant 3 millions d'habitants située dans des zones rurales touchées par le déficit hydrique.