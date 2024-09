Maroc: Début mardi de la Coupe d'excellence de football 2024-2025

Rabat — Le coup d'envoi de la Coupe d'excellence (CE), compétition officielle organisée sous l'égide de la Ligue nationale de football Professionnel (LNFP), est prévu ce mardi. Ouverte aux clubs de Botola Pro D1 et D2, la CE vise, entre autres, l'intégration des joueurs (U23) dans l'effectif des équipes premières au même titre que la supervision des joueurs talentueux susceptibles d'être appelés au sein de l'équipe nationale olympique et des jeunes.

Cette compétition facilite également une reprise progressive après les trêves estivale, hivernale et durant les dates FIFA, l'augmentation du nombre annuel de matchs et le maintien du rythme de compétition lors des périodes d'arrêt de Botola. Regroupant 32 clubs (D1 et D2), la Coupe d'excellence sera jouée en deux tours.

Lors du 1er tour (phase de groupes), les club, répartis en huit groupes de quatre équipes selon une distribution conforme au classement de la saison sportive (n-1) et un remplacement des clubs D2 relégués par les clubs nouvellement promus, joueront des matchs aller-retour.

Seront qualifiées au 2-ème tour (phase finale) les équipes classées 1-ères et 2-èmes de chaque groupe, qui disputeront les 1/8, 1/4 et 1/2 finale en aller-retour. S'ensuivront le match de classement et la finale.

Concernant les âges des joueurs, les clubs sont tenus à inscrire au minimum 10 joueurs (U23) sur la feuille de match et une participation obligatoire d'au moins 06 joueurs (U23) tout au long de la durée du match. En cas de suspension d'un joueur U23 au cours d'une rencontre, le quota des joueurs U23 doit respecter le même principe en imputant le nombre de joueurs expulsés.

La programmation de cette compétition se fera principalement durant les périodes d'arrêt de la Botola Pro. Sauf dérogation exceptionnelle de la LNFP et selon sa libre appréciation des circonstances, les clubs sont dans l'obligation d'aligner le staff technique de leur équipe « Séniors ».