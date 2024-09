Congo-Brazzaville: Election à la Fécohand - Ayessa Ndinga Yengué face à Avicenne Nzikou

La commission électorale indépendante de la Fédération congolaise de handball (Fécohand) a publié, le 1er septembre, la liste définitive des candidats ainsi que le corps électoral pour le compte de l'assemblée générale élective de cette fédération prévue pour le 14 du mois en cours. Il ne reste que deux semaines à Ayessa Ndinga Yengué et Avicenne Nzikou, les deux candidats retenus, à disputer la tête de l'instance faîtière du handball congolais.

A l'issue du travail de la commission électorale indépendante de la Fécohand, deux candidats ont été retenus. A quelques jours de la date de l'élection, les dernières stratégies se peaufinent sans nul doute.

Dans son mot introductif, le président de la commission électorale Brice Merlin Lepebé a souligné que ces deux listes ont été agréées par la Direction générale des sports et le Comité national olympique et sportif congolais avant publication. Ces deux candidats se connaissent trop bien puisqu'ils sont régulièrement ensemble lors des grandes activités qui regroupent les acteurs du handball à Brazzaville.

Le suspense est vraiment présent car Ayessa Ndinga Yengué étant le président sortant de la Fédération et Avicenne Nzikou, le président sortant de la ligue départementale de Brazzaville. D'ailleurs, leurs bureaux respectifs étaient presque mitoyens et chacun mise sur son bilan pour convaincre les électeurs et chercher à diriger soit pour la deuxième fois ou la première fois la Fédération.

Chacun compte sur une équipe faite des technocrates pour bien réaliser leur projet de développement sportif durant l'olympiade 2025-2028. Le candidat Ayessa, par exemple, s'est appui des fins connaisseurs de la discipline et acteurs majeurs de ce sport au niveau national et continental. On y retrouve dans son bureau les caciques Yoka Tanguy, Laurent Odjola,Oumar Diallo, Marthe Makosso, Edouard Sah ou Jean Mbama. Du côté d'Avicenne, on retrouve Bernard Mangota, Danircia Niama, Angelique Abemame et autres.

La commission électorale indépendante a profité pour publier également le corps électoral afin d'éviter les confusions le jour de l'élection. Il est composé des ligues départementales et clubs de Brazzaville, Pointe Noire-Kouilou, la Bouenza et la Cuvette puis comprend 26 délégués.

Notons que la Confédération africaine de handball sera représentée aux assises de la Fédération congolaise de handball les 13 et 14 septembre 2024 par son 2e vice-président Pedro Godhino.