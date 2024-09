Afrique: Des Jeux Para Africains d'Accra 2023 à ceux de Paris 2024, quelles perspectives pour les athlètes du continent ?

En perspective de la 1ère édition des Jeux Paralympiques africains qui se sont déroulés du 3 au 12 septembre 2023 dans la ville d’Accra au Ghana, les athlètes africains prennent part aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 qui se tiennent depuis le 28 août. En effet, 314 ambassadeurs issues de 44 pays d’Afrique ont répondu présent à l’invitation.

Sur les 182 délégations présentes durant ces Jeux paralympiques de Paris 2024, le continent se voit valablement représenter par 44 délégations, soit le quart des comités participatifs à l’évènement. Cette année, les pays du Maghreb, chapeautent la représentativité des délégations africaines. Ainsi, le comité égyptien, ayant la plus forte représentativité avec ses 54 athlètes peut espèrer décrocher plus de médailles, nonobstant son faible ratio de médailles obtenu aux Jeux Para d’été, Tokyo 2020 (7 médailles sur 49 athlètes).

Le comité Algérien quant à lui, sera représenté par 26 athlètes paralympiques. Hautement distingués à Tokyo en 2020 en remportant 12 médailles, soit la meilleure représentation africaine au Jeux Para de Tokyo, les athlètes algériens ambitionnent de faire mieux.

La délégation tunisienne, également favorite, pourrait se distinguer en faisant encore mieux qu’aux Jeux Para d’été 2020 (11 Médailles sur 25 athlètes). La Tunisie est la première délégation africaine à obtenir une médaille d’or aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Cette dernière a été remportée par l’athlète Raoua Tlili, qui devient championne paralympique au lancer de poids. Elle réalise une excellente performance en enregistrant son meilleur record avec un lancer de 10m40.

Top 3 du classement d’ordre du mérite

La Tunisie figure dans le top avec 4 médailles (2 en Or et 2 en Argent) obtenues respectivement par Raoua TLILI (Lancer de Poids Femmes - F41), Maroua IBRAHMI (Lancer de Massue Femmes - F32), Walid KTILA (100m Hommes - T34) et Ahmed BEN MOSLAH (Lancer de Poids Hommes - F37).

Même dynamique pour l’Algérie, qui enregistre 4 médailles (2 en Or et 2 en Bronze) décernées respectivement à Skander Djamil ATHMANI (100m Hommes - T13), Nassima SAIFI (Lancer de Disque Femmes - F57), Ahmed MEHIDEB (Lancer de Massue Hommes - F32) et Lynda HAMRI (Saut en Longueur Femmes - T12)

L’Éthiopie figure dans le top en obtenant 2 médailles en Or, grâce à Yayesh Gate TESFAW (1500m Femmes - T11) et Tigist Gezahagn MENIGSTU (1500m Femmes - T13). Bien que le Maroc enregistre actuellement 5 médailles (2 en Argent et Bronze), selon l’ordre de mérite, la délégation marocaine se classe à la 48ème place.

Les Prémices des Jeux Paralympiques Africains

En 2023 la ville d’Accra a abrité la toute première édition des Jeux paralympiques africains, une compétition multisports réservée aux athlètes handisports de l'Afrique. Un évènement très attendu par les comités paralympiques du continent, qui ont porté pendant longtemps le plaidoyer auprès des hautes instances, faisant de ce projet un levier pour les sports réservés aux personnes à mobilité réduite.

Longtemps repoussés pour des raisons économiques, les premiers Jeux étaient initialement programmés pour se dérouler en 2020 à Rabat au Maroc. Malheureusement, ils ont été reportés pour des raisons logistiques et matérielles avant d'être abandonnés avec la pandémie de Covid-19.

C’est en 2021 que le Ghana annonçait l'organisation de cette première édition, sur son sol en 2023, en parallèle des Jeux africains. La ville ghanéenne avait accueilli 22 nations, qui ont participé aux Jeux. La délégation marocaine a été sacrée championne en remportant le plus de médailles soit 7 (3 en or, 3 en Argent et 1 en bronze). Ces jeux ont permis à quelques délégations africaines de mieux appréhender les jeux de Paris 2024 dans le but d’obtenir beaucoup plus de médailles.