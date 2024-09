Congo-Brazzaville: PATN - La Banque mondiale confiante d'atteindre les objectifs fixés

En mission de supervision au Congo dans le cadre de l'exécution du Projet d'accélération de la transformation numérique (PATN), la Banque mondiale (BM) à clôturé le week-end dernier son séjour de travail. Djibrilla Karamoko, chef de délégation, se dit satisfait de l'évolution du projet et rassuré dans l'atteinte de ses objectifs.

Djibrilla Karamoko l'a fait savoir au sortir de la rencontre avec le ministre chargé du Numérique, Léon Juste Ibombo. « Nous sommes très satisfaits de notre visite. On a eu des séances de travail pendant ces quatre jours, qui se sont très bien déroulés. Nous avons essayé de faire en sorte que tout ce qu'on a prévu dans le cadre du projet soit vu et fait sous la bonne lancée afin d'atteindre les résultats escomptés. En travaillant en synergie avec le gouvernement congolais, nous réussirons à atteindre les objectifs fixés dans le cadre dudit projet », a-t-il indiqué.

En effet, pendant les quatre jours, l'équipe de la BM a pu faire le point sur l'état d'avancement du PATN, la formation en compétences numériques ainsi que la construction d'un incubateur utile dans l'accompagnement et la formation en compétences des jeunes. « ... Nous pensons que nous avons très bien travaillé et nous sommes heureux d'autant plus que cette délégation a pu visiter d'autres structures qui ne sont pas celles de mon département », a déclaré le ministre Ibombo.

Il a, par ailleurs, souligné que la formation des jeunes en compétences numériques reste parmi les points prioritaires ainsi que celui sur la connectivité. Le ministre Léon Juste Ibombo a relevé que l'ambition affichée est de parvenir à désenclaver le territoire, faire en sorte que les localités les plus reculées du Congo soient connectées.

« La connectivité est un volet important de notre pays parce qu'on ne peut pas parler de gouvernance électronique si on n'a pas les infrastructures et la connectivité. Et grâce à la banque, on va avoir cette connectivité dans toutes nos localités, y compris dans les localités les plus reculées. Ce qui va apporter un meilleur service numérique aux citoyens », a-t-il dit.

Abordant le point sur le projet Caria Tech Village, le ministre chargé du Numérique a affirmé qu'il est nécessaire de mettre en œuvre un incubateur avec l'accompagnement du partenaire stratégique pour un bon suivi des jeunes formés en compétences numériques. « Nous voulons qu'il y ait un incubateur qui puisse accompagner cette grande ambition, celle de mettre en place un incubateur où les jeunes pourront venir et proposer leur service et pourront également se former en compétences et créer de la valeur ajoutée dans notre pays », a-t-il précisé.