Sénégal: Des Lycées Nation-Armée annoncés pour former 'une jeunesse sénégalaise plus forte'

Dakar — Le ministère de l'Education nationale et celui des Forces armées ont annoncé la création des Lycées Nation-Armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE), lesquels accueilleront 604 élèves, de la 6e à la Terminale, sélectionnés par voie de concours.

Les premiers établissements à ouvrir leurs portes seront ceux de Sédhiou et de Kaffrine dès l'année scolaire 2024-2025, précisent-ils dans communiqué conjoint transmis à l'APS.

Les appels d'offres pour le recrutement des personnels enseignants et supports, ainsi que les concours d'entrée des élèves, seront lancés dès le début du mois de septembre. L'objectif est d'assurer la sélection des meilleurs profils pour ces lycées d'excellence, précise le texte.

"Cette initiative ambitieuse dont le socle est l'éducation aux valeurs, marque une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de la société éducative, visant à renforcer l'excellence académique et civique des jeunes Sénégalais", soulignent les deux ministères.

À terme, ce modèle sera étendu à travers le Sénégal, avec l'ouverture d'un LYNAQE dans chacun des 46 départements du pays selon les orientations du Premier ministre.

Le ministère de l'Education nationale et le ministère des Forces armées appellent tous les acteurs de l'éducation, les parents et la société entière à soutenir ce projet novateur, qui contribuera à former "une jeunesse sénégalaise plus forte, responsable et engagée au service de la nation".

%

Cette "option stratégique de mutualisation des valeurs, des ressources humaines, financières, matérielles et immatérielles" répond, selon le communiqué, à "la volonté du Gouvernement de rebâtir l'école sénégalaise face aux défis du civisme, de la discipline, de la rigueur, de la citoyenneté, du patriotisme, du travail, du don de soi et de la cohésion nationale".

La nouvelle école à bâtir sera donc non seulement "inclusive" tout en éduquant au numérique, à l'intelligence artificielle et au développement durable, mais elle devra aussi être axée sur "l'humain et permette au Sénégal de réussir sa transition citoyenne".

Les Forces armées "contribueront par leur savoir-faire en matière de discipline, de respect des règles et de promotion du civisme, notamment la rigueur, l'organisation et l'esprit d'équipe tandis que le Ministère de l'Éducation nationale garantira un encadrement pédagogique de haute qualité", précise le communiqué.

Les LYNAQE seront, sous ce rapport, de "véritables outils d'éducation et d'importants leviers de transformation citoyenne, d'accélération de la croissance et de valorisation des compétences des jeunes sénégalais, surtout dans le domaine des sciences, des technologies et du numérique".

Les infrastructures comprendront un campus pédagogique avec des salles spécialisées, un campus social avec des dortoirs séparés pour filles et garçons, ainsi que des installations sportives et éducatives modernes.

Les LYNAQE se caractériseront également par une "architecture bioclimatique innovante. La conception en base de briques de terre crue, l'installation de panneaux solaires pour une gestion énergétique efficace, et la construction d'un château d'eau de 200 m3 ainsi qu'une bâche à eau contribuent à rendre ces infrastructures modernes et autonomes".