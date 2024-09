Afrique: Le ministre des TIC se rend en Indonésie pour le deuxième forum Indonésie-Afrique

Le ministre des Communications et des Technologies de l'information, Amr Talaat, s'est rendu vendredi 30 août 2024 en Indonésie pour participer au 2e Forum Indonésie-Afrique (IAF) au nom du président Abdel Fattah Al Sissi.

Le Forum se tiendra sur l'île indonésienne de Bali du 1er au 3 septembre, avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, de responsables des secteurs public et privé de certains États africains, ainsi que de représentants de différentes communautés universitaires africaines, a indiqué le ministère des Communications et des Technologies de l'information dans un communiqué.

Le Forum vise à encourager la coopération et les partenariats entre les États africains et l'Indonésie, ajoute le communiqué. M. Talaat doit rencontrer des ministres et des représentants du gouvernement indonésien afin d'examiner la coopération bilatérale dans le domaine des communications et des technologies de l'information.