Congo-Kinshasa: OCC - Mme Christelle Muabilu honorée par la commission genre de l'Ordre National des Architectes

Il faut dire que le mois d'août 2024, n'a pas été de tout repos pour Mme Christelle Muabilu, Directeur Général Adjoint de l'Office Congolais de Contrôle. Après ces deux interventions notamment, au Challenge DKN, du Rassemblement des Jeunes Patriotes et en salle des conférences du Ministère des Affaires étrangères où elle a partagé son expérience avec les Jeunes entrepreneurs du Développement du Congo, c'est autour de l"Ordre National des Architectes de la République Démocratique du Congo (ONA), à travers sa commission genre de la convier à un partage d'expérience.

C'est ainsi que dans le cadre de la deuxième édition du Matrimoine « LIBULA », les architectes de la République Démocratique du Congo à travers sa commission genre a pensé à cette femme de grande vertu en l'invitant à la journée qu'elles ont organisé le vendredi dernier sous le thème : « Investir dans le matrimoine c'est investir dans toute une génération », au Chapiteau du Sultani River, à Kintambo. Invitée comme paneliste, Mme Christelle Muabilu a axé son intervention sur la question : «Quel est le retour sur l'investissement lorsqu'il s'agit d'investir dans les femmes ? ».

Christelle Muabilu est devenue une référence dans le cadre de l'entrepreneuriat et n'est plus à présenter. Cette grande dame a compris depuis son jeune âge que l'entrepreneuriat reste le seul levier pour le développement de la République Démocratique du Congo. C'est ainsi que chaque organisation cherche à s'imprégner de son parcours et surtout de son expérience.

Le Directeur Général Adjoint de l'Office Congolais de Contrôle a, dans son intervention, insisté sur le fait qu'investir dans l'homme tout comme dans la femme revient au même. Sauf, a-t-elle souligné, la femme a une particularité. Lorsque l'on investit dans la femme, c'est toute une génération qui est investie. Quand la femme a les moyens de son autonomie, elle pense à toute la communauté.

Christelle Muabilu qui est une femme d'Etat, entrepreneure, patronne d'entreprise et gestionnaire des projets, a interpelé les architectes réunis dans la salle, a toujours rêvé « Grand ». Car, elle a toujours personnellement, cru en l'avènement d'un Congo, grand, beau et prospère où chacun pourra jouer son rôle dans l'Unité. Femme dynamique et de conviction, Mme Christelle Muabilu a insisté sur le fait que l'avènement de l'internet a révolutionné le monde. Aujourd'hui, toute personne désireuse peut apprendre à partir de l'Internet. C'est ainsi qu'elle les a incités à apprendre continuellement.

Tout en louant l'esprit d'ingéniosité et de créativité de la jeunesse congolaise qui ne cesse de concevoir de projets des grandes envergures, Christelle Muabilu a interpellé les mamans architectes à toujours avoir la mentalité des gagnants. A l'issue de cette rencontre, Mme Christelle Muabilu a été déclarée Personnalité « LIBULA » pour ses services extraordinaires et contributions à la nation congolaise et un certificat de mérité lui a été remis.