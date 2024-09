Congo-Kinshasa: De retour à Kinshasa après son séjour aux USA - Martin Fayulu invite tous les congolais à la cohésion nationale

Aussitôt rentré des Etats-Unis d'Amérique, Martin Fayulu Madidi a tenu, samedi 31 août dernier, son meeting devant une foule nombreuse venue de quatre coins de la capitale. Au menu : la cohésion nationale. C'est une nécessité face à la situation d'agression, de tribalisme, ... que traverse la République démocratique du Congo.

Martin Fayulu a ainsi haussé le ton en lançant un vibrant appel à la cohésion nationale. Cet appel s'inscrit dans un cadre bien précis d'agression de l'Est du pays. A cette occasion, il a invité toutes les couches congolaises, les forces vives de la nation (société civile) de s'apprêter déjà à créer des conditions favorables pour un probable dialogue.

Martin Fayulu a, à cette occasion, dénoncé les défis auxquels la République Démocratique du Congo se trouve confrontée sous la gouvernance de l'Union Sacrée. Selon lui, il est impérieux de renforcer la cohésion nationale et de sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC. Et de nuancer que le moment n'est pas du tout propice, car les caciques de l'Union sacrée de la nation (USN) accrochés au pouvoir, sont tombés dans le piège de la gloutonnerie et surtout, accrochés à la mangeoire.

«Avec l'Union sacrée au pouvoir : plus de 100 localités congolaises sont actuellement sous contrôle du Rwanda via le groupe rebelle M23. La persistance des activités des Mobondo, la montée de l'insécurité, la criminalité urbaine à Kinshasa et dans d'autres régions, ainsi que la misère et la souffrance généralisées de la population. L'Union sacrée ne représente pas les intérêts de la population congolaise dans sa gestion du pays», a affirmé Martin Fayulu.

Par ailleurs, il soulève le problème de l'instabilité économique et du taux dollars, mais aussi de la perte du pouvoir d'achat. Pour ce faire, il a réaffirmé l'importance de prendre en compte les questions relatives aux droits de l'homme lors des discussions entre responsables politiques. Il a notamment évoqué les cas de Jean-Marc Kabund et Mike Mukebayi, deux opposants politiques toujours détenus à la prison centrale de Makala pour avoir exercé leur liberté d'expression.

«Kabund et Mukebayi se retrouvent à Makala. Alors que des gens qui ont volé des millions de dollars sont en liberté», a-t-il dénoncé.

Pour rappel, aux USA, l'opposant congolais a assisté à la Convention des démocrates qui a entériné la candidature à la présidence de Kamala Harris. Il a, à cet effet, expliqué partout où il est passé, l'état de prospérité des autres nations alors que la RDC demeure dans sa situation chaotique. Il dresse, avant de terminer, un tableau sombre de la situation sociale, marquée par une misère généralisée, la corruption endémique, et le détournement des deniers publics.

Ce pays a le mérite du monde entier, qui malgré ses divergences internes, doit être focalisé autour d'un objectif essentiel. La classe politique, peu importe les tendances, doit se préoccuper avant tout de l'intérêt du pays. D'où, la nécessité de la «cohésion nationale pour sortir le pays de cette situation désastreuse ».

Quant aux observateurs (religieux), a-t-il renchéri, les plus optimistes en avaient alors conclu qu'il s'agissait d'une sorte d'assemblage de circonstances qui devaient, le moment venu, être une occasion pour les frustrés au pouvoir et (les opposants armés et non armés) de soumettre leurs préoccupations. Malgré cette proposition de dialogue, l'équipe gouvernementale dirigée par Judith Suminwa s'y oppose parce qu'elle viserait le partage des postes.

Il rappelle que si jamais Martin Fayulu appelle les opposants, le pouvoir ainsi que le camp des frustrés de Joseph Kabila et de Corneille Nangaa autour d'une table pour statuer sur la révision de la Constitution de 2006 dont ses articles accusent des vices et des défauts voire les erreurs, c'est bien, opter pour un autre mécanisme, celui de vouloir prédire l'échec, car la solution pour résoudre les problèmes se situe également au niveau de la Constitution et la loi organique.