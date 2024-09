Congo-Kinshasa: Kinshasa Interio Design Show - Fifi Kikangala fait découvrir à la Ministre Yolande Elebe les oeuvres d'arts des congolais

C'est en présence de la ministre de la Culture, arts et patrimoine, du recteur de l'Académie des Beaux-arts et de plusieurs autres invités qu'est intervenue, mercredi 28 août dernier, l'inauguration de la première Edition de Kinshasa Interior Design show.

Dans son mot de circonstance, la représentante des structures des oeuvres d'art, Fifi Kikangala, s'est dite honorée par la présence de la ministre Yolande Elebe. Elle a fait savoir sur ce, l'intérêt porté à cet évènement qui met en lumière le talent et la créativité des acteurs du cadre de vie, à savoir : ingénieurs, architectes d'intérieur, designers d'intérieurs et artisans.

Fifi Kikangala a profité de cette occasion pour faire visiter à son hôte et à toute sa délégation les oeuvres d'arts, fruit des talents des congolais et congolaises. Elle a affirmé, à cet effet, que leurs matériaux de construction, du bureau comme armoires etc. ne sont pas seulement écologiques, mais aussi, économiquement avantageux offrant une alternative durable sans compromettre la qualité ou la sécurité.

Dans le même ordre d'idées, elle a présenté au public un appareil appelé «ECONUDGE DRC» qui s'attaque au fléau de la pollution, aux déchets plastiques via trois 3 axes, à savoir : la sensibilisation et l'éducation environnementale, la collecte et le recyclage des déchets plastiques considérés comme rebuts des matériaux de construction et d'embellissement durables offrant des solutions innovantes pour le bâtiment.

Par rapport à la personnalité et à la création d'emplois locaux, il est crucial de comprendre qu'avec ECONUDGE DRC, la personnalisation des matériaux est possible tout en suivant la forme ou la couleur désirée par le client. Cependant, il existe sur le marché une gamme de produits variés et diversifiés à des prix accessibles à toutes les bourses créés par des congolais.

Madame Fifi Kikangala a ensuite abordé d'autres aspects de la vie en l'occurrence, l'éducation environnementale, l'amélioration de la santé communautaire ou ECONUDGE DRC apporte une solution à la création d'une génération des acteurs écoresponsables en instruisant les élèves sur l'importance du tri sélectif en amont afin d'éviter le fléau de la pollution plastique. Par ailleurs, il réduit les inondations et prévient de nombreuses conséquences sanitaires environnementales et sociales.

La ministre Yolande Elebe a affirmé être séduite par le niveau des talents que les jeunes congolais développent, et invite tous les citoyens congolais à aimer la culture et à accompagner les jeunes talentueux.