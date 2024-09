La Fondation Mastercard mobilise les parties prenantes pour renforcer l'impact sur l'enseignement secondaire et l'autonomisation des femmes en Afrique lors de la 79e Assemblée Générale de l'ONU

Sous les thèmes « Promouvoir la parité – Éducation inclusive pour un avenir durable » et « Invincible : autonomiser les femmes, transformer l'Afrique », la Fondation Mastercard organisera deux événements marquants lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (UNGA 79) le 22 septembre 2024. Les deux rassemblements aborderont les questions cruciales de l'éducation des filles et de l'autonomisation économique des femmes en Afrique et se tiendront au Millenium Hilton New York, One UN Plaza Hotel.

Kigali, Rwanda — La Fondation Mastercard organise deux événements en marge de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies , le 22 septembre 2024. Ces évènements qui se tiendront au Millenium Hilton New York, One UN Plaza Hôtel, aborderont les questions cruciales de l'éducation des filles et de l'autonomisation économique des femmes en Afrique.

Sous les thèmes « Favoriser l'éducation inclusive pour un avenir durable » , et « Invincibles : Autonomiser les femmes, transformer l'Afrique », les participants partageront les modèles d'enseignement réussis et exploreront les solutions, pour créer un environnement économique plus équitable pour les femmes en Afrique.

La session « Favoriser l'éducation inclusive pour un avenir durable » portera sur les stratégies et programmes efficaces pour améliorer l'accès à l'apprentissage des femmes en Afrique, leurs performances académiques et leurs transitions vers et au sein de leur cycle secondaire. Une annonce importante est attendue sur un partenariat de la Fondation Mastercard axé sur des initiatives en faveur des jeunes filles et des femmes. En outre, les discussions porteront sur le rôle essentiel de la technologie dans la promotion d'un apprentissage résilient et inclusif en Afrique. La Fondation Mastercard s'est engagée à accélérer l'accès à un travail digne et épanouissant pour 21 millions de femmes en Afrique d'ici 2030 dans le cadre de sa stratégie « Young Africa Works ».

« La Fondation est ravie de collaborer avec des institutions exceptionnelles pour cocréer et développer des solutions qui ont un impact significatif sur les communautés. Notre approche est fortement alignée sur le thème de cette 79 e session, qui consiste à ne laisser personne de côté », a déclaré Tina Muparadzi, directrice exécutive, Éducation et Transitions à la Fondation Mastercard.

Diverses parties prenantes, y compris des ministères de l'Éducation, des institutions multilatérales et des bailleurs de fonds, devraient utiliser les approches mises en évidence lors de ces événements pour accélérer l'impact et capitaliser sur des solutions réussies. Parmi les invités qui ont confirmé leur participation, figurent : Dr. Haja Ramatulai Wurie, ministre de l'Enseignement Technique et Supérieur de la Sierra Leone, Professeur Birhanu Nega, ministre de l'Éducation de l'Éthiopie, et l'Honorable ministre des Communications, de l'innovation et de l'économie numérique du Nigéria, M. Bosun Tijani.

Reeta Roy, Présidente et Directrice Générale de la Fondation Mastercard, a souligné l'importance des discussions, rappelant qu'en Afrique subsaharienne, 101 millions de jeunes âgés de 6 à 18 ans sont exclus de l'éducation formelle. « Pourtant, nous avons toutes les raisons d'être optimistes, grâce aux éducateurs africains extraordinaires et innovateurs qui ont conçu des solutions et offrent une éducation de qualité aux jeunes », déclare Mme. Roy. « L'élargissement de l'accès à l'éducation à tous est au cœur du travail de la Fondation. Lors de ces événements, les champions de l'éducation partageront leurs expertises sur les politiques et les programmes qui ont prouvé leur efficacité sur le continent. En unissant nos efforts, nous pouvons amplifier ces solutions et éliminer les obstacles pour tous, en particulier pour les jeunes filles et les femmes ».

Organisée en collaboration avec ALADI l'Institut pour le leadership et le dialogue en Afrique , la table ronde Invincibles : Autonomiser les femmes, transformer l'Afrique, mettra en lumière l'impact inégalé des jeunes femmes africaines sur la transformation économique et proposera des stratégies audacieuses pour améliorer leur accès à un financement équitable et abordable. Pour ce faire, la Fondation Mastercard présentera des informations tirées de son rapport d'impact sur le Genre, intitulé « Les femmes en Afrique : Agents de la croissance économique et de la transformation à l'horizon 2030 ».

L'Honorable Jamila Bio Ibrahim, Ministre du développement de la jeunesse au Nigeria, et Deniece Laurent-Mantey, Directrice Exécutive du Conseil Consultatif de la diaspora africaine à la Maison Blanche, animeront les discussions sur la transformation des systèmes financiers au profit des femmes.

Ces deux événements soulignent l'engagement de la Fondation Mastercard à libérer le potentiel des femmes africaines et à contribuer au développement inclusif d'une Afrique prospère.

La Fondation Mastercard est une organisation caritative canadienne agréée et l'une des plus grandes fondations au monde. Elle travaille avec des organisations visionnaires pour faire progresser l'éducation et l'inclusion financière afin de permettre aux jeunes d'Afrique et aux jeunes autochtones du Canada d'accéder à un travail digne et épanouissant. Créée en 2006 grâce à la générosité de la Fondation Mastercard lorsqu'elle est devenue une société publique, la Fondation est une organisation indépendante distincte de la société, avec des bureaux à Toronto, Kigali, Accra, Nairobi, Kampala, Lagos, Dakar et Addis-Abeba. Ses politiques, ses opérations et ses décisions en matière de programmes sont déterminées par le Conseil d'Administration et la Direction de la Fondation. Pour plus d'informations sur la Fondation, veuillez consulter le site www.mastercardfdn.org .