Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Septembre 2024

Rdc : Tentative d'évasion à la prison de Makala- Les autorités congolaises annoncent au moins 129 morts

À la suite de la tentative d'évasion qui s'est déroulée dans la nuit du 1er au 2 septembre à la prison de Makala de Kinshasa, les autorités congolaises ont livré un premier bilan qui s'avère très lourd. Selon le ministre de l'Intérieur, au moins 129 personnes sont mortes dont 24 par balles. Alors que de nombreux coups de feu ont été entendus dans la nuit de dimanche à lundi la prison centrale de Makala, les autorités parlent d'une tentative d'évasion maitrisée par l'armée et la police, mais les premiers chiffres commencent à apparaitre et le bilan humain s'avère très lourd. Selon le ministre de l'Intérieur Jacquemain Shabani, le bilan s'élève actuellement à 129 morts, dont 24 tués par balle après sommation. Il a précisé que ce chiffre est encore provisoire. Les autres détenus seraient décédés par étouffement, selon ses déclarations. Il faut également noter, dans ce bilan tragique, le viol de plusieurs femmes détenues. En outre, 59 blessés ont été répertoriés. (Source :Rfi)

Tchad : Succès Masra - « Il ne faut pas faire du Tchad un nouveau Soudan »

S’il continue de revendiquer sa victoire à l’élection présidentielle du 6 mai, le leader des Transformateurs se dit prêt à collaborer de nouveau avec l’exécutif, dans l’ « intérêt supérieur » du pays. Succès Masra, le leader du parti Les Transformateurs, ex-Premier ministre (du 1er janvier au 22 mai 2024), arrivé deuxième à la présidentielle du 6 mai 2024 (avec 18,54 % des suffrages exprimés).Plus de quatre mois après la présidentielle du 6 mai, il n’a toujours pas digéré l’issue du scrutin. Opposant numéro un, Succès Masra continue de clamer à qui veut bien l’entendre la « large victoire » qu’il aurait obtenue dès le premier tour sous les couleurs de sa formation, Les Transformateurs.(Source : Jeune Afrique)

Sénégal : Révision de la Constitution- Rejetée par l’Assemblée nationale après de longs débats

Au Sénégal, après onze heures de débat, les députés réunis en séance plénière extraordinaire ont rejeté lundi 2 septembre dans la soirée le projet de loi visant à modifier la Constitution. Le gouvernement les avait saisis pour entériner la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) et le Conseil économique, social et environnemental (CESE), une promesse de campagne de Bassirou Diomaye Faye, lors de la campagne présidentielle. Un sérieux revers pour le gouvernement, mais ce projet de loi est loin d’avoir été le seul sujet abordé.83 voix contre, 80 pour. Peu après 22h30 TU, la modification de la Constitution est rejetée. L’épilogue d’une journée de débats particulièrement agités. Et très souvent éloignée du sujet initial, à savoir la suppression des deux institutions. ( Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Prime spéciale aux retraités- c’est fait !

Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a annoncé dans son message à la Nation, à l’occasion du 64e anniversaire de l’indépendance du pays, l’instauration d’une prime spéciale pour les retraités des secteurs public et privé. Et ce, en vue d’accompagner « nos vaillants retraités » en instituant le « 1er septembre de chaque année une prime spéciale ». Près d’un mois après l’annonce, c’est effectif depuis hier, lundi 02 septembre 2024. Les retraités des secteurs public et privé sont à la caisse pour bénitier de leur prime spéciale correspondant au tiers (1/3) de leur pension mensuelle. (Source : L’Expression)

Mali : Rencontre bilatérale - Assimi GOÏTA et Xi JINPING saluent l’amitié historique avec en Pékin et Bamako

En prélude à l’ouverture du 9ᵉ sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a été reçu en audience le lundi 2 septembre 2024 par son homologue de la République populaire de Chine, Xi JINPING, au palais du peuple. Ce fut l’occasion pour les deux Chefs d’État de saluer l’excellence de la coopération entre leurs pays tout en prônant le renforcement de cette relation, qui remonte à l’indépendance du Mali. Dans son discours d’ouverture, le Président de la Transition a exprimé sa satisfaction quant à l’état actuel de la coopération entre le Mali et la Chine. Que ce soit dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la santé, de l’agriculture ou des infrastructures et de l’énergie, le Mali a bénéficié de l’appui de la Chine sous diverses formes. Xi JINPING a rassuré que ces principes sont fermement ancrés dans la politique d’assistance internationale de la Chine. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Forum sur la coopération sino-africaine édition 2024- Le Capitaine Traoré représenté par son Premier ministre

Karamoko Jean Marie TRAORE, ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, est arrivé à Pékin dans la soirée du samedi 31 août 2024.Selon cette source, le chef de la diplomatie burkinabè prendra part avec les autres membres de la délégation qui sera conduite par le Premier ministre Maître Apollinaire Joachimson KYELEM de Tambèla, au Forum sur la coopération sino-africaine édition 2024. Ce qui voudrait dire que le Capitaine Ibrahim Traoré ne sera pas en Chine. Prévu du 4 au 6 septembre, le Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), est un moment décisif pour renforcer les liens stratégiques entre la Chine et l’Afrique.

Togo : Fêtes traditionnelles : le peuple Guin a célébré Epe-Ekpe

Les communautés Guins du Togo ont célébré en fin de semaine écoulée dans la préfecture des Lacs, la 361ᵉ édition de la prise de la pierre sacrée. L’apothéose de ce rendez-vous annuel, spirituel et traditionnel s’est déroulée à Glidji-Kpodji, en présence du Premier ministre, Victoire Dogbé, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. La cérémonie, placée sous la thématique des us et coutumes, a été l’occasion de célébrer notamment les 41 divinités du panthéon guin, et d’invoquer les mânes. Quant à la pierre sacrée de cette année, elle est de couleur blanc sale, symbolisant « le respect des aînés et des us et coutumes, l'union, l'abondance et la santé ». (Source : alome.com)

Gabon : Présidence de la République - Les femmes de deux anciens Premiers ministres nommées

Le président de la transition a nommé samedi les femmes de Jean-François Ntoutoume Emane et Jean Eyeghe Ndong (JEN) en qualité de Conseillers spéciaux du président de la République.Le général Brice Clotaire Oligui Nguema est décidé d’aller jusqu’au bout de sa logique, celle de ne laisser personne sur le bord de la route, et surtout cette volonté de mobiliser toutes les forces pour construire le pays ensemble. Les décisions du Conseil des ministres du samedi 31 août 2024 l’ont une fois de plus démontrée. Les nominations, il n’y en avait pas seulement à la SEEG, mais également à la Présidence de la République. Et dans son annonce, la porte-parole du gouvernement a révélé les noms de deux gabonaises qui ont attiré l’attention de l’opinion, en témoignent les réactions sur la toile, dans les salons feutrés et autres coins du grand Libreville. (Source : alibreville.com)

Bénin : Pluie torrentielle à Parakou- Plusieurs dégâts enregistrés

Une pluie abondante, s’est abattue sur la ville de Parakou, le vendredi 30 Août 2024, avec des conséquences négatives et d’importants dégâts pour certaines populations. De nombreuses familles dont les maisons ont été submergées par les eaux sont dans le désarroi. En effet, les eaux de ruissellement, ont presque englouti certaines maisons. Une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, a montré l’ampleur des dégâts. On peut y voir, des maisons, des boutiques, des ateliers inondés, des voitures submergées, et des habitants désemparés face à la montée rapide des eaux. (Source : acotonou.com)

Niger : Lutte contre le terrorisme - Saisie de 602 motos « destinées aux terroristes »

Selon Apa, qui rapporte des informations relayées par Télé Sahel, les autorités nigériennes ont récemment intercepté une importante quantité de matériel potentiellement destinée à des groupes armés terroristes. Selon Télé Sahel, la télévision nationale, les services douaniers ont saisi 602 motos transportées par 2 camions. Ces véhicules, en provenance d’un port du golfe de Guinée, avaient contourné les procédures légales d’importation, ce qui a soulevé des inquiétudes parmi les autorités. Le jeudi 29 août, le général de brigade Mohamed Toumba, ministre d’État, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, s’est rendu à la douane de la rive droite de Niamey pour inspecter la saisie. Cette visite avait pour but d’évaluer l’ampleur de la confiscation et de remercier les Forces de défens ( Source :Apa)