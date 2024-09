Algérie: Présidentielle - Les candidats axent leurs discours sur le développement local et les préoccupations des citoyens

Alger — Les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre et leurs représentants ont axé leurs interventions, lundi au 19e et avant-dernier jour de la campagne électorale, sur la nécessité de booster développement local afin de répondre aux préoccupations et aux aspirations des citoyens.

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, qui a organisé une activité de proximité à Oran dans la matinée avant d'intervenir au "Forum de la Présidentielle" de la Radio algérienne, a indiqué que son programme propose notamment "la création de pôles économiques locaux" en tenant compte des spécificités et des potentialités de chaque région.

Il a également appelé à développer les secteurs du tourisme et de l'agriculture afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire, particulièrement en céréales.

De son côté, M. Brahim Merad, directeur de campagne du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé à partir des wilayas de Souk Ahras et de Guelma, à voter pour M. Abdelmadjid Tebboune en vue de "soutenir la dynamique de développement que connait le pays".

A Souk Ahras, il a affirmé que le programme de M. Abdelmadjid Tebboune comprend plusieurs axes relatifs au développement des régions frontalières et enclavées avec pour objectif d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

A Guelma, M. Merad a soutenu que M. Abdelmadjid Tebboune est parvenu, durant son premier mandat présidentiel, à "jeter les fondements d'une assise solide de développement pour la prise en charge des insuffisances en matière de développement qui étaient enregistrées dans certaines régions du pays".

A cet égard, il a fait observer que les régions enclavées et les zones d'ombre et montagneuses ont bénéficié de l'ouverture de plusieurs routes et de la mise en service des réseaux d'alimentation en eau potable, d'éclairage public et de gaz naturel.

Merad a affirmé aussi que M. Abdelmadjid Tebboune oeuvrera durant la prochaine étape, en cas de sa réélection, à "poursuivre son programme de développement équilibré entre les régions", soulignant que la wilaya de Guelma bénéficiera d'un "programme spécial".

Dans le même sens, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), les présidents du Mouvement El-Bina, de Tajamoue Amel el Jazair (TAJ), des partis El Fadjr El Djadid, El Moustakbel et Sawt Echaab ont renouvelé leur appel à voter en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, pour lui permettre de parachever le processus des réformes et poursuivre le processus du développement que connaît le pays.

Il en est de même pour les présidents du Parti de la liberté et de la justice (PLJ) et du Front de l'Algérie nouvelle (FAN) ainsi que des secrétaires généraux du parti El Karama et du Front de la bonne gouvernance (FBG) qui ont également appelé à réélire M. Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat présidentiel.

Pour sa part, le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif, a affirmé, depuis Batna, que son projet vise à "créer des emplois et promouvoir l'investissement dans différents domaines en fonction des besoins de chaque région".

Il a également mis l'accent sur "le rôle important des jeunes dans le parachèvement du processus d'édification", à travers "l'adoption de programmes spéciaux pour la protection et la sensibilisation des jeunes à la responsabilité qui leur incombe dans l'édification et la défense de la patrie".

Sur un autre registre, il a fait observer que la wilaya Batna "capitale des Aurès et ville natale du héros de la Guerre de libération nationale, le Chahid Mustapha Benboulaid", est une "wilaya historique à grande portée symbolique".

Animant un meeting populaire au profit du même candidat à Oum El Bouaghi, M. Abdelkrim Dahmane, vice-président du MSP, a indiqué que M. Hassani Cherif aspire, à travers son programme électoral, à édifier une Algérie "forte et prospère", soulignant l'importance de valoriser les ressources au niveau des collectivités locales au bénéficie du développement socio-économique du pays.