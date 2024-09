Algérie: Chargé par le président de la République, Attaf participe mardi à Pékin à la réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine

Alger — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, est arrivé lundi à Pékin (Chine) pour participer aux travaux de la 9e session de la réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine prévue mardi, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion ministérielle entre dans le cadre des préparatifs du 4e Sommet Chine-Afrique, prévu les 5 et 6 septembre sous le thème "Bâtir un avenir commun pour l'Afrique et la Chine", selon la même source, qui précise que le sommet "évaluera les progrès réalisés dans la concrétisation des différents programmes de coopération et de partenariat entre les pays africains et la Chine dans divers domaines économiques, politiques et socioculturels et définira de nouveaux objectifs pour ces relations de coopération et de partenariat selon une approche répondant aux besoins et aspirations des deux parties".

En marge des travaux de la réunion ministérielle, M. Attaf aura des rencontres bilatérales avec nombre de ses homologues africains, conclut le communiqué.