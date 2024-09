Algérie: Début du vote de la communauté nationale à l'étranger dans de bonnes conditions d'organisation

Alger — Les électeurs de la communauté nationale établie à l'étranger ont commencé, lundi, l'opération de vote pour l'élection présidentielle du 7 septembre dans de bonnes conditions logistiques et d'organisation, mises en place pour garantir le bon déroulement du scrutin.

Dès le début de l'opération à 08h00, les bureaux de vote ont enregistré une affluence significative des électeurs algériens établis dans plusieurs pays, notamment en Europe et dans d'autres régions du monde, venus accomplir leur devoir électoral durant la période allant du 2 au 7 septembre courant.

Dans ce cadre, les autorités diplomatiques et consulaires algériennes ont veillé à mettre à la disposition des membres de la diaspora tous les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer le succès de cette échéance électorale à laquelle trois candidats sont en lice.

Il s'agit de M. Aouchiche Youcef, candidat du Front des forces socialistes (FFS), de M. Abdelmadjid Tebboune, candidat indépendant, et de Hassani Cherif Abdelaali, candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP).

En Italie, les bureaux de vote au niveau de l'ambassade d'Algérie à Rome et du consulat à Milan et à Naples ont connu, dès les premières heures de l'entame du vote, une affluence remarquable de différentes catégories de la communauté, notamment des jeunes et des étudiants poursuivant leurs études dans les universités italiennes.

Selon le consul général d'Algérie à Milan, Adel Talbi, l'opération se déroulait dans de "bonnes" conditions au niveau des 12 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire italien, assurant que les consulats en Italie ont effectué, depuis l'annonce officielle de l'élection présidentielle, "un travail intensif avec des associations et à travers les réseaux sociaux pour sensibiliser la communauté à l'importance d'une participation massive à cet événement électoral".

Dans le sud de la France, le coordonnateur de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dans cette région, Djamel Bedra, a souligné l'intérêt de la communauté nationale établie dans cette région pour cette élection, relevant que la campagne électorale, lancée le 15 août dernier, s'est déroulée dans de bonnes conditions.

Au total, 62 bureaux de vote ont été ouverts pour les membres de la communauté nationale établie dans les différentes villes de cette région.

A ce propos, le Consul général d'Algérie à Marseille, Imed Selatnia, a affirmé, que l'ouverture d'autres bureaux de vote notamment au niveau des quartiers de Marseille a "grandement contribué à faciliter l'opération de vote et à alléger la charge du déplacement aux membres de la communauté nationale établie au sud de la France.

Le vote pour la Présidentielle du 7 septembre a également débuté, dans de bonnes conditions, au niveau des bureaux d'Alicante et de Valence en Espagne, qui ont ouvert leurs portes à 8h00 du matin pour accueillir les électeurs de la communauté nationale inscrits, sous la supervision des encadreurs, en présence de sept observateurs représentant les candidats.

L'opération de vote de la communauté nationale a débuté aussi lundi matin en Allemagne, où sont inscrits 15151 électeurs résidant dans ce pays qui compte des bureaux de vote dans les villes de Berlin, Francfort, Bonn, Stuttgart, Munich et Hanovre.

Pour la 1ère fois, les autorités allemandes ont accepté l'ouverture de bureaux de vote hors les sièges des représentations diplomatiques algériennes afin de faciliter aux électeurs d'effecteur leur devoir et d'éviter les déplacements sur des longues distances.

De son côté, le Consulat général d'Algérie à Londres a assuré que toutes les conditions étaient réunies pour le début du scrutin au niveau des bureaux relevant du centre consulaire de Londres, de Manchester et Birmingham, à Glasgow, Cardiff et Belfast.

En Russie, l'opération de vote a été entamée au bureau de vote numéro un (1), ouvert au niveau de l'ambassade d'Algérie à Moscou alors qu'un deuxième bureau de vote sera ouvert à partir de jeudi prochain à Saint-Pétersbourg jusqu'au 7 septembre.

Hors Europe, les membres de la communauté nationale établie notamment en Tunisie, au Liban et à Chypre ont commencé à accomplir leur devoir électoral, à travers les différents bureaux de vote ouverts.

En Tunisie, ils sont près de 16.000 électeurs inscrits et répartis sur trois (3) centres de vote sis au Consulat général à Tunis et aux Consulats de Kef et de Gafsa, outre les bureaux fixes et itinérants, a précisé le consul général à Tunis, Nasreddine Laaraba, affirmant que l'opération de vote se déroule "dans de très bonnes conditions et elle est marquée par une forte affluence des citoyens".

La même ambiance a été constatée aussi au niveau des bureaux de vote installés au Liban et en République de Chypre, où des électeurs de la communauté algérienne ont entamé le vote pour la Présidentielle avec l'espoir de participer à la prise de décisions et à la construction de l'avenir du pays.