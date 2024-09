Algérie: Le candidat Aouchiche s'engage à prendre 'des mesures importantes' pour la relance économique

Alger — Le candidat du parti du Front des forces socialistes (FFS) à la présidentielle du 7 septembre, M. Youcef Aouchiche s'est engagé, lundi, à prendre une série de mesures "importantes" pour relancer le secteur économique, en comptant sur les potentialités et les atouts de chaque région du pays.

Il a, en outre, indiqué que son programme électoral visait à "développer le secteur économique, notamment l'industrie manufacturière, ainsi que les secteurs du tourisme et de l'agriculture pour réaliser l'autosuffisance dans de nombreuses filières, en particulier les céréales, à travers l'augmentation de la superficie des terres mises en valeur".

Il s'est également engagé, s'il est élu à la magistrature suprême, à "plafonner les prix, à protéger le pouvoir d'achat du citoyen et à réhabiliter les classes moyennes".

Au volet politique, le candidat du FFS a promis d'engager "une réforme politique et institutionnelle et de consacrer la séparation des pouvoirs", en adoptant le principe de "participation populaire, de contrôle et de transparence dans la gestion de la chose publique".

Revenant sur le dossier de la politique étrangère, M. Aouchiche s'est engagé à poursuivre "le soutien aux causes justes dans le monde, à leur tête les causes palestinienne et sahraouie, et à se tourner vers le continent africain qui constitue la profondeur stratégique de l'Algérie".