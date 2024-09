Soudan: Les Normes et Métrologie achèvent le traitement de (14) tonnes d'or au premier semestre

Port-Soudan — L'ingénieur Al-Tijani Bashir Taha, directeur du secteur la Mer Rouge au sein de l'Autorité Soudanaise des Normes et de la Métrologie (ASNM) a annoncé l'examen et l'analyse de (5671) lingots d'or d'un poids total de (14) tonnes en vue de l'exportation finale au cours du premier semestre de l'année en cours, selon laquelle (313) Certificat d'Expo sont délivrés, en plus de l'examen, de l'analyse et de l'estampage de l'artisanat local, estimé à environ (329) échantillons.

L'ASNM achève les procédures de (14) tonnes d'or au premier semestre, alors qu'elle poursuit ses opérations de supervision au sein de l'unité d'estampillage des bijoux et d'exportation d'or. Par ailleurs, Mme Rahba Saeed directrice générale a souligné le rôle important et stratégique de l'ASNM dans le domaine des métaux précieux conformément à la loi sur les métaux précieux et les pierres précieuses en termes d'analyse et d'examen pour déterminer les carats et l'estampage des métaux précieux.

M. Al-Tijani a apprécié la grande conscience de la plupart (orfèvres) dans la connaissance et l'application des procédures et contrôles techniques pour les travaux d'estampage.

M. Ali Adaroub, chef de l'unité poinçonnage des bijoux a la Mer Rouge, a révélé les campagnes de surveillance menées par l'équipe de terrain au cours des dernières années auprès des magasins exposant et vendant des bijoux en or dans la localité de Port Soudan, accompagnées d'un programme d'éclairage et d'une examen de l'estampage des bijoux en or et des carats, et quelques violations mineures ont été détectées.