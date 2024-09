Congo-Brazzaville: Orientations scolaires - Plusieurs bacheliers édifiés sur les issues prometteuses

Le député de la 3e circonscription électorale de Makélékelé, Léonce Alban Kaky, a organisé le 31 août une rencontre scolaire avec les nouveaux bacheliers et anciens pensionnaires de ses centres d'encadrement gratuit destinés aux élèves en classe d'examen. Au cours de ces échanges, les futurs étudiants ont suivi des exposés de certains technocrates invités pour la circonstance.

La rencontre entre le député, les bacheliers et non bacheliers a porté sur les sujets qui les concernent directement. Plus de 630 bacheliers ont participé à cette rencontre. Ce moment de partage était axé sur l'orientation, la confiance en soi, le développement personnel, le réseautage, l'usage positif des réseaux sociaux, la mise en place des projets personnels, les métiers du futur, la culture du résultat et autres.

Les panélistes dont Florian Koulimaya, Emmanuel Ebam, Clavin Moulongo, Mariame Kangoud, Lord Ngoma et Elwin Gomo ont chacun, selon ses connaissances, boosté le côté dynamique, engagé et communautaire de ces jeunes Congolais.

Le coordonnateur des travaux dirigés, Orlon Ngolo, a détaillé l'historique de ce centre de formation. Selon lui, le nombre d'inscrits évolue crescendo et l'effectif des admis ne fait qu'augmenter depuis le lancement de cette initiative. Pour le compte de l'année scolaire 2023-2024, ce centre qui se trouve au quartier Diata a reçu 891 élèves en provenance de 46 écoles publiques et privées de Brazzaville dont les lycées les plus loin sont ceux de Nganga Lingolo et A.A. Neto. Ce centre a obtenu 609 admis.

«On n'avait plus de salles, on n'avait plus d'espace car les élèves sont venus de plusieurs arrondissements de Brazzaville. Nous allons continuer à travailler pour le bien de la communauté. Outre les élèves de terminale, nous recevons aussi les élèves des écoles primaires. Depuis le début, nous avons formé 4014 jeunes. Nous les invitons à garder la valeur du partage afin d'aider les autres personnes », a-t-il expiqué.

Se présentant comme un aîné voire un père, Alban Kaky a prodigué des conseils de perspicacité, d'abnégation et de volonté à tous les participants à cette rencontre. Il estime que ce genre d'initiative vise à former une génération compétente capable de servir dignement leurs communautés dans l'avenir. « Sachez que l'avenir de la nation réside en vous. Dans vos yeux, je regarde le Congo de demain. Vous serez des entrepreneurs, agriculteurs, ingénieurs et autres. Les difficultés seront toujours là mais continuez à rêver. Réussir demande beaucoup de sacrifice. Croyez en vous car dans chaque réussite il y a un parcours. Réduisez la distraction afin d'éviter d'être les spectateurs de la réussite des autres. Ayez le courage et la force d'aller chercher votre rêve », a lancé le député.

Ces nouveaux bacheliers et anciens pensionnaires du centre d'encadrement gratuit ont pleinement apprécié cette initiative ainsi que les différentes actions que réalise Alban Kaky en faveur des jeunes depuis près d'une décennie.