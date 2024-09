Congo-Brazzaville: Eglise évangélique du Congo - Les grands défis du nouveau président

Combattre tous les facteurs empêchant l'émergence de la vie spirituelle et économique dans l'Eglise évangélique du Congo (EEC) et booster la foi économique, tels sont, entre autres, les défis qui attendent le nouveau président élu, le révérend Guy Locko Elenga.

Vice-président de la communauté depuis huit ans, le révérend Guy Locko Elenga a succédé au révérend Juste Alain Gonard Bakoua à la tête de l'EEC à l'issue du 26e synode, tenu du 29 août au 1er septembre à Mansimou, dans le 8e arrondoissement de Brazzaville, Madibou. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions au cours d'un culte organisé en presence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Le 8e président a placé son mandat sur le thème « Tous pour une vraie identité évangélique et protestante », se basant sur le texte de Galate 6: 17.

Selon lui, l'atteinte des objectifs que l'EEC s'est assignés par son synode exige au ministre du culte et à tous les membres plus de dévouement dans l'oeuvre du seigneur. « En effet, le contexte actuel de la vie de l'EEC se caractérise par l'existence d'une situation économique et financière toujours préoccupante. Il existe effectivement un fossé entre le type ou le profil de pasteurs que nous avons et les réalités du terrain, le phénomène de désintéressement observé au niveau des membres aux activités des paroisses », a martelé le nouveau promu, dénonçant les différents maux qui gangrènent la communauté.

D'où la nécessité de réaliser une réelle évaluation ainsi qu'un audit de la gestion des paroisses, des annexes, des consistoires. Ceci en se basant, a-t-il annoncé, sur les termes de référence tels que l'animation des structures ; l'élaboration des programmes et la gestion des finances. Guy Locko Elenga pense que la cure passe par l'organisation et la tenue des conférences, séminaires de formation et d'information de tous les frères et soeurs élus aux postes de gestionnaire des biens et finances de l'église.

C'est ainsi qu'il en appelle à l'unité de l'église et au sens élevé de responsabilité de tout un chacun. « L'EEC est un malade convalescent. Le mal de l'EEC n'est pas le manque d'économie plutôt la mauvaise gestion de l'homme. La maladie économique et financière de l'EEC c'est l'homme gestionnaire alors que l'église à plusieurs défis à relever, entre autres l'épurement de la dette de la CNSS et le paiement régulier des salaires. Cependant, ces deux défis majeurs ne sauraient être relevés tant que le gestionnaire des biens et des finances de l'EEC n'est pas correctement éduqué, orienté et repenti. Nous devons passer du fratricide à la fraternité », a-t-il exhorté.

Guy Locko Elenga est supplée par le révérend Francis Lebel Bayendat en qualité de vice-président, alors que les diacres Camille Bvouka et Florent Ngoko assurent respectivement les fonctions de secrétaire général et secrétaire général adjoint. La pasteure Pélagie Makola et le diacre Norlland Nkoli en sont les membres. Outre le bureau, les délégués ont également mis en place un conseil synodal ainsi que des commissions.

Ils ont, par ailleurs, pris quelques délibérations dont l'élaboration des documents retraçant nommément les créances dues au personnel de l'église ; l'accord de principe sur la cession de deux parcelles à Brazzaville et Nkayi à la CNSS pour l'amortissement de la dette de l'église ; le versement systématique par l'église des charges sociales du personnel sans le conditionner par le paiement préalable des salaires. Il y a aussi la validation par le synode de la décision du conseil synodal accordant un statut particulier aux anciens présidents et vice-présidents ; la levée de la décision suspendant les recrutements du personnel. Le conseil synodal a aussi procédé à des nominations et mutations.

Remettant à son successeur la bible, le règlement intérieur de l'église et le maillet en attendant la passation de services, le président sortant de l'EEC, le révérend Juste Alain Gonard Bakoua, a rappelé qu'il laisse une église unie et en paix. Une unité qu'il faut consolider. Notons qu'après près de 40 ans de ministère, le désormais ancien president de l'EEC a fait valoir ses droits à la retraite.

Qui est le révérend Guy Locko Elenga ?

Né le 9 août 1969 à Etoumbi, dans le département de la Cuvette Ouest, le révérend Guy Locko Elenga est membre de l'EEC depuis le 1er septembre 2002, date de son baptême. Il a oeuvré de 1987 à 1991 à la paroisse d'Etoumbi, consistoire de Kélé-Etoumbi de 1987 à 1991. Il a exercé comme évangéliste du 1er mars 1992 au 31 mars 2002 et a desservi en qualité de pasteur de paroisse à Pokola dans le consistoire de Ouesso, de septembre 2002 à décembre 2005. Il a assumé les fonctions de secrétaire général de la jeunesse de l'EEC d'avril 2005 à avril 2008. Il Doctorant en théologie, il était depuis août 2016, vice-président de l'EEC.

Le révérend Guy Locko Elenga est aussi un écrivait. Il est auteur de l'ouvrage : « Les pratiques protocolaires dans nos églises : imitation du monde ou tradition biblique, les principes pour réussir nos cérémonies festives et cultuelles » et co-auteur du livre : Cheminement thématique pour une reconquête de l'identité protestante ».