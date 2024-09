Algérie: ENR - Le CEREFE publie le bilan des réalisations du pays pour 2020-2023

Alger — Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE) vient de publier son 4ème bilan des réalisations dans le domaine des énergies renouvelables en Algérie au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023.

Le rapport dresse un bilan des réalisations et des progrès enregistrés dans le domaine des énergies renouvelables, en matière de déploiement sectoriel, de développement du tissu industriel et des services ainsi que l'évolution du capital humain qualifié.

Le document fait état d'une capacité d'énergies renouvelables (EnR) installée à la fin décembre 2023 au niveau national à 600,9 MW dont 472 MW hors hydroélectricité. Ce chiffre comprend 47,85 MW hors réseau.

Avec la réalisation des centrales solaires photovoltaïques (PV), y compris celle de Ghar Djebilet, totalisant une capacité de 3.200 MW, et d'autres en cours de déploiement, la capacité installée cumulée en énergies renouvelables dépassera la barre de 4.000 MW, selon la même source.

Par ailleurs, le CEREFE souligne la dynamique du secteur ayant permis l'émergence d'un nombre "appréciable" de bureaux d'études et d'entreprises d'installation de systèmes d'énergie solaire.

De plus, selon les données fournies par le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique (MIPP), citées dans le rapport, l'Algérie dispose à fin 2023 de six usines de montage et d'encapsulation des modules PV avec une capacité de production annuelle de 469MWc.

En outre, le document évoque "un saut quantitatif" en matière de nombre de diplômés de la formation et de l'enseignement professionnels dans le domaine des énergies renouvelables.

Selon le rapport, entre 2020 et 2023, le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels (MFEP) a formé 2.351 diplômés dans les différentes spécialités inhérentes au domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dont 1.222 diplômés durant l'année 2022-2023.