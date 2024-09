Algérie: Hassani Cherif - Nous avons mené une campagne électorale responsable pour un projet politique au service du pays

Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la Présidentielle du 7 septembre, M. Abdelaali Hassani Cherif, a affirmé, lundi depuis la wilaya de M'Sila, avoir mené une campagne électorale responsable pour "jeter les bases d'un projet politique au service de l'Algérie".

A cette occasion, le candidat du MSP a expliqué les grands axes de son programme électoral à travers lequel il entend "servir le pays, préserver sa sécurité et sa stabilité et réaliser le décollage socioéconomique pour une Algérie forte et à la hauteur des enjeux".

Hassani Cherif s'est, par ailleurs, "engagé à lancer des projets agricoles et industriels, à encourager l'investissement, à assurer l'approvisionnement en eau, à lutter contre le chômage et à encourager les jeunes à créer des micro-entreprises et des incubateurs à l'aide de fonds issus de la finance islamique".

Il a aussi "promis, en cas de victoire, de revoir le découpage administratif, de renforcer le rôle des élus et d'ériger les wilayas connaissant une dynamique commerciale et industrielle en grands pôles économiques".

Avant le meeting, le candidat du MSP a mené des activités de proximité dans plusieurs communes de la wilaya de M'Sila, où il a échangé avec nombre de citoyens qu'il a appelés à voter pour lui le 7 septembre pour concrétiser son programme.