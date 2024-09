Afrique de l'Ouest: L'inflation en Afrique de l'Ouest francophone diminue à 4,4% grâce à la baisse des prix des denrées alimentaires

L'inflation dans la région francophone de l'Afrique de l'Ouest se maintient à 4,4 % en juillet 2024, avec une décélération des prix des denrées alimentaires.

Le Sénégal et le Bénin progressent avec des taux d'inflation de -0,7 % et de 1 %, inférieurs à la norme régionale de 3 %.

Le secteur du logement contribue légèrement à l'inflation, tandis que des politiques efficaces de plafonnement des prix permettent de contrôler les prix des denrées alimentaires essentielles.

L'inflation dans la région francophone de l'Afrique de l'Ouest est restée stable à 4,4% en juillet 2024, maintenant le niveau observé le mois précédent, selon la banque centrale régionale BCEAO.

Le ralentissement de l'inflation est principalement dû à une légère décélération des prix des produits alimentaires, la contribution globale des produits alimentaires à l'inflation totale diminuant de 3,2 points de pourcentage en juin à 3,1 points de pourcentage en juillet. Cette diminution a été compensée par une légère augmentation de la contribution du secteur du logement, qui a ajouté 0,1 point de pourcentage à l'inflation.

Plusieurs pays de l' UEMOA, en particulier le Sénégal et le Bénin, ont fait des progrès notables dans la maîtrise de l'inflation grâce à des politiques efficaces de plafonnement des prix des produits alimentaires de première nécessité. En juillet 2024, le Sénégal et le Bénin ont enregistré des taux d'inflation de -0,7 % et 1 % respectivement, nettement inférieurs à la norme communautaire de 3 %.

Points clés à retenir

Cette stabilité est un développement positif dans les efforts pour protéger le pouvoir d'achat des populations de la région et a des implications significatives pour les taux d'intérêt et les classes d'actifs. La baisse de l'inflation pourrait conduire les banques centrales à maintenir, voire à réduire, les taux d'intérêt, allégeant ainsi les coûts d'emprunt pour les consommateurs et les entreprises. Ce contexte profite généralement aux actifs à revenu fixe, car la baisse des taux rend les obligations plus attrayantes, ce qui peut entraîner une hausse de leur prix. En outre, les actions pourraient bénéficier d'effets positifs, car la baisse des taux d'intérêt peut stimuler les bénéfices des entreprises en réduisant les coûts de financement. Une inflation stable soutient un environnement favorable pour les différentes classes d'actifs, favorisant la croissance économique et la confiance des investisseurs dans l'ensemble de la région UEMOA.