Togo: Foire internationale de Lomé - Inscriptions ouvertes

La 19ème édition de la Foire Internationale de Lomé se tiendra du 22 novembre au 8 décembre au Centre Togolais des Expositions et Foires (CETEF Togo 2000).

Cette année, le Mali sera le pays invité d'honneur de cet événement d'envergure, qui promet de rassembler des milliers de participants et de visiteurs venus des quatre coins du monde.

Le thème retenu pour cette édition, "Normes et qualité des produits et services : outils de compétitivité et d'accès aux marchés connectés", reflète l'importance croissante de la qualité et de l'innovation dans le commerce mondial.

Plus de 500 000 visiteurs sont attendus pour découvrir les produits et services de plus de 1000 exposants, représentant diverses nationalités.

Un espace de plus de 90 000 m² a été spécialement aménagé pour accueillir cet événement.

L'annonce de cet événement a été faite lundi par les organisateurs, qui ont également lancé les inscriptions ouvertes jusqu'à fin septembre.

Alexandre de Souza, directeur général du CETEF Togo 2000, a souligné que plusieurs améliorations stratégiques ont été introduites cette année pour maximiser la visibilité des exposants et enrichir l'expérience des visiteurs.

Parmi ces innovations, on note la réinvention du format d'exposition, une nouvelle approche qui vise à améliorer la présentation des produits et services. Les espaces d'exposition ont été réorganisés par secteurs d'activité et centres d'intérêt, permettant ainsi aux visiteurs de naviguer plus facilement et aux exposants de mieux cibler leur audience.

Des Espaces de Networking et une Gestion Digitalisée

Pour favoriser les échanges et les partenariats, des espaces de networking améliorés ont été mis en place. Ces espaces offrent un cadre idéal pour nouer des relations d'affaires et développer des opportunités commerciales. Une autre innovation de cette édition concerne l'extension de la gestion digitalisée au parking, dans le but de réduire les temps d'attente et d'assurer un confort optimal à tous les participants.

"De l'innovation à l'innovation, nous voulons faire de la Foire un rendez-vous incontournable qui permet à chacun de vivre une expérience enrichissante", a déclaré M. de Souza.

L'édition précédente avait déjà connu un grand succès, avec 588 560 visiteurs et 1200 exposants venus de 20 pays différents.

Cette nouvelle édition ambitionne de surpasser ce record en offrant des conditions optimales pour les échanges commerciaux et culturels.