Togo: Nouveau représentant européen

L'Union européenne accueille un nouveau visage à la tête de sa délégation de Lomé. Gwilym Jones, de nationalité britannique, succède à Joaquín Tasso Vilallonga en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne au Togo.

Cette transition a été annoncée par son prédécesseur, qui, après quatre années de service, se félicite de laisser derrière lui un partenariat plus solide que jamais entre l'UE et le Togo, malgré les nombreux défis auxquels ils ont été confrontés ensemble. Sous la direction de Joaquín Tasso Vilallonga, l'UE a marqué de son empreinte plusieurs secteurs clés, notamment la sécurité, la santé, l'éducation et le domaine social.

Son mandat a été caractérisé par un engagement à renforcer les relations entre l'UE et le Togo, en développant des partenariats fructueux et en soutenant divers projets qui ont eu un impact significatif sur le développement du pays. Gwilym Jones aura pour mission de représenter l'Union européenne, en promouvant et en défendant ses valeurs et ses intérêts au Togo.

Son rôle comprendra également la promotion des relations politiques, économiques et culturelles entre l'UE et le Togo, tout en continuant de renforcer les liens existants. Comme son prédécesseur, Gwilym Jones mettra l'accent sur le domaine de la sécurité, un secteur clé dans la coopération entre l'UE et le Togo.

Cette priorité est essentielle dans un contexte de défis sécuritaires croissants dans la région ouest-africaine. Il s'agit d'assurer que l'assistance de l'UE contribue de manière significative à la stabilité et à la paix dans le pays.

Gwilym Jones apporte une vaste expérience et une expertise solide acquises au cours de sa carrière au sein des institutions européennes.

Avant de rejoindre l'UE, M. Jones a travaillé dans le secteur privé, où il occupait le poste de directeur de programme chez Cap Gemini Ernst & Young. Il a ensuite intégré la Direction générale du commerce en tant que négociateur de l'UE sur divers accords bilatéraux et multilatéraux.

Au sein de l'Union européenne, M. Jones a été un acteur clé dans les négociations de l'Accord de partenariat économique avec les pays et les organisations régionales d'Afrique centrale. Il a également été coordonnateur des négociations du Cycle de Doha à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), démontrant ainsi sa capacité à gérer des dossiers complexes de négociations commerciales internationales.

Entre 2010 et 2014, M. Jones a été membre du cabinet du Commissaire européen chargé de l'Agriculture et du Développement rural, en charge des affaires internationales. Par la suite, de 2016 à 2019, il a occupé le poste de chef de la Représentation de la Reconstruction et du Développement Européens auprès des institutions européennes.

M. Jones a été responsable de la coopération de l'UE au Niger, où il a dirigé des programmes de développement et renforcé les relations de coopération entre l'Union européenne et les autorités locales.

Il était jusqu'à sa nomination au Togo le représentant de l'UE en Mauritanie.

M. Jones est marié et père d'un fils. Il possède un diplôme en histoire, droit et politique internationale, des domaines qui reflètent sa solide formation académique et sa compréhension approfondie des relations internationales et des dynamiques politiques mondiales.