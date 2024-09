Madagascar: Industrie et commerce - Priorité à la relance de la production locale, selon le MIC

La région Atsinanana dispose de fortes potentialités pour entreprendre une production locale à l'échelle industrielle, selon la délégation du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC).

Une tournée de trois jours dans la région Atsinanana. C'est ce qui marque les premiers pas du ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa, depuis sa prise de fonction. Accompagné de son équipe technique, le ministre s'est concentré sur l'évaluation des secteurs du commerce et de l'industrie afin de renforcer le développement économique local. Le 29 août, la délégation du MIC a visité Brickaville, où elle s'est penchée sur la situation de la production de sucre.

Accompagné du directeur général du Centre Malgache de la Canne à Sucre (CMCS), le ministre a souligné la nécessité de relancer l'usine de sucre locale. La visite comprenait une inspection du Centre de quarantaine de Ranomafana, mettant en lumière le potentiel des plantations de canne à sucre pour approvisionner l'usine. « La relance de l'usine de sucre de Brickaville doit être une priorité », a déclaré le ministre David Ralambofiringa, insistant sur la qualité et la disponibilité des matières premières nécessaires sur cette zone.

En marche

Par ailleurs, la délégation a également examiné les réalisations de l'initiative « One District One Factory » (ODOF) en visitant l'usine Brickachips, inaugurée en mai 2024. Ce projet vise à valoriser les matières premières locales, telles que les bananes et les pommes de terre, en les transformant sur place, ce qui réduit les besoins en transport et stimule l'économie régionale. L'usine peut produire jusqu'à 8 000 paquets de chips de 100 g par semaine, assurant ainsi une source de revenus stable pour les coopératives locales.

%

Le 30 août, la visite s'est poursuivie à Toamasina, où le ministre a inspecté les infrastructures d'importation et s'est assuré de la protection des consommateurs en prévision de la période de soudure. Des rencontres avec les opérateurs commerciaux ont été organisées pour garantir un approvisionnement stable du marché. La tournée s'est achevée le 31 août à Vatomandry avec une visite de l'usine de production de glace alimentaire de l'initiative ODOF et des discussions avec les producteurs locaux de canne à sucre à Ilaka Atsinanana. Ces actions montrent l'engagement du MIC à promouvoir l'industrialisation et à soutenir le secteur privé pour un développement économique durable à Madagascar.