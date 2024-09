Madagascar: Digues de la Sisaony et de l'Ikopa - Phase finale des travaux de réhabilitation

Les travaux de remise en état des digues de la Sisaony et de l'Ikopa étaient l'un des premiers chantiers majeurs entrepris par le Projet de développement Urbain Intégré et de Résilience pour le grand Antananarivo (PRODUIR).

Avec la croissance de la ville d'Antananarivo et de ses faubourgs, la partie Sud de la plaine s'est développée. De plus en plus de familles vivent dans les quartiers situés dans la plaine entre les collines et l'Ikopa. La croissance démographique de la Ville des Mille en est principalement la raison ainsi que l'exode rural. La protection de la plaine revêt une importance capitale pour des milliers de Tananariviens. Les digues de la Sisaony et de l'Ikopa jouent un rôle majeur à cet effet.

Intervention

« Les digues de la Sisaony et de l'Ikopa sont parmi les principales infrastructures de protection de la plaine d'Antananarivo, notamment pour lutter contre le risque d'inondation. Ce risque est particulièrement marqué et menace la sécurité des populations dans les quartiers de la plaine et particulièrement aux abords des canaux et rivières », fait remarquer Haja Rasolofojaona, coordonnateur de PRODUIR. Les inondations sont particulièrement dévastatrices dans la plaine d'Antananarivo à cause de sa géographie, des impacts du changement climatique, de la densité de la population.... Avant l'intervention de PRODUIR, certains tronçons digues de la Sisaony et de l'Ikopa avaient subi des glissements ou des érosions du fait de l'action érosive de la rivière, accentuée parfois par les extractions réalisées dans le lit ou des dégradations de la crête, ou des parements, liées à l'activité humaine et aux autres usages.

%

Aménagements

Les travaux menés sur le premier et le deuxième tronçons des digues de l'Ikopa ont permis de conforter et de consolider 3 020 mètres linéaires de digues. 1 300 mètres linéaires ont été réhabilités sur plusieurs tronçons de digues de l'agglomération. Ces chantiers ont été réalisés à 100%. Deux derniers tronçons seront réhabilités avec la construction d'ouvrages provisoires comme un passage à gué afin de faciliter la conduite du chantier. Les aménagements principaux concernent la rive gauche de la rivière Ikopa, et de façon plus ponctuelle les digues rive gauche de la rivière Sisaony. « Les principales activités ont été la reconstitution de tronçons de berge érodée et la reconstitution de la protection des talus. Près de 430 000 personnes seront impactées positivement par les travaux entrepris sur les digues », conclut le coordonnateur de PRODUIR.