Madagascar: IEP Altitude Group Madagascar - 50 étudiants en partance pour des instituts supérieurs internationaux

Les étudiants malgaches ont maintenant la possibilité d'acquérir une expérience internationale à partir de la licence et du Master II.

De plus en plus d'instituts supérieurs adoptent en effet des stratégies permettant aux jeunes de s'ouvrir sur d'autres établissements d'enseignement supérieur internationaux.

Programme de mobilité

C'est le cas, notamment de l'IEP Altitude Group Madagascar qui, à travers son programme de mobilité vient de donner à 50 étudiants l'opportunité de partir poursuivre leurs études en France. Ils seront répartis dans plusieurs villes françaises dont Grenoble, Nice, Strasbourg, Bordeaux, Paris, Toulouse, Clermont Ferrand, Lyon, Lille, Rennes où ils poursuivront leur formation dans des Grandes Ecoles de très haut niveau, dans des environnements académiques stimulants et multiculturels. D'autres étudiants partiront également en Afrique du Sud (Pretoria) , en Italie (Perugia), au Maroc (Rabat) et au Canada (Montréal). « IEP Altitude Group Madagascar continue toujours de se démarquer par son offre académique diversifiée et ses partenariats internationaux de haut niveau » a déclaré Davida Rajaon le Président Directeur Général de l'Institut durant la cérémonie de présentation de ces étudiants.

Tso-drano

A noter que L'IEPAG entame actuellement sa 11e année de promotion d'étudiants qui poursuivent leurs études à l'international. « Cela marque une grande fierté pour l'institut mais également contribue au parcours d'excellence de ses étudiants » a déclaré Davida Rajaon lors du traditionnel « Tso-drano » donné aux jeunes étudiants. Ces deniers auront, en tout cas l'occasion de briller à l'extérieur puisque l'histoire enseigne que pendant leurs programmes d'échange, les étudiants de l'IEPAG figurent régulièrement parmi les tops 10 de leurs promotions à la fin de leur cursus universitaire à l'international. Et ce dans des domaines porteurs comme la science politique, le management et l'entrepreneuriat, la communication et le journalisme.