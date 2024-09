Madagascar: Partenariat - Une délégation majungaise invitée à Mulhouse

La célébration de deux décennies de partenariat entre la ville de Mulhouse et de Mahajanga a été scellée par un séjour d'une délégation de la commune de la Cité des Fleurs, pendant une semaine dans la ville alsacienne. Des visites liées aux activités appuyées par la ville de Mulhouse, par le biais du Gescod, ont été programmées. Entre autres, celles du centre de tri, du guichet d'orientation d'accueil du service de l'état-civil, d'une bibliothèque de la ville, d'une école primaire publique. La délégation a également vu la station d'incinération des déchets et d'épuration des eaux usées ainsi que la pépinière municipale et une bibliothèque locale.

« C'est une ville tellement inspirante en matière de développement urbain car nous avons vraiment ressenti que l'éducation est une priorité de la ville, tant au niveau de la scolarité que du civisme. Nous avons ramené avec nous un souvenir très enrichissant, une ouverture d'esprit plus large et une vision de potentialité pour plus de développement de notre Cité des Fleurs. » Le séjour a été agrémenté surtout par la soirée du grand témoin qui a marqué les vingt ans de la coopération entre les deux villes.

Le partenariat entre elles est un modèle de coopération décentralisée exemplaire.

Si d'habitude une équipe de la ville de Mulhouse débarque à chaque fois dans la ville des Fleurs, cette année, une délégation de la commune, dirigée par la présidente de la délégation spéciale, le président du conseil municipal et le chef de service de la communication, a séjourné à Mulhouse depuis le 26 août.

Elle a été accompagnée du chargé de projet de lecture publique et artisanat au sein de Gescod. Celle-ci effectue également une mission dans la ville de Mulhouse, invitée spécialement par Michèle Lutz, maire de la ville de Mulhouse, dans le cadre de la célébration de ces deux décennies de coopération.