Madagascar: Diplomatie - Un dernier trimestre surchargé

Madagascar est sur le front de plusieurs rendez-vous internationaux durant ce dernier trimestre. Le premier en date est le sommet Chine-Afrique qui se tiendra à partir de demain, suivi de l'Africa 50 et de l'Assemblée générale des Nations Unies. Sur tous les fronts. Sur la lancée de ses acquis diplomatiques de ces dernières semaines, Madagascar enchaînera la participation, l'accueil et l'organisation de rendez-vous diplomatiques majeurs durant ce dernier trimestre de l'année.

Le premier grand rendez-vous démarre dès demain. Conduite par Andry Rajoelina, président de la République, une délégation malgache prendra part au Forum sur la coopération sino-africaine ou FOCAC, qui se tiendra à Beijing, capitale chinoise. Le rendez-vous est l'occasion de renforcer le partenariat commercial et d'investissement avec la Chine. Les thèmes qui seront discutés durant cette édition du FOCAC sont, entre autres, « la gouvernance de l'État, l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture, ainsi que la paix et la sécurité ».

La mise en oeuvre du mégaprojet chinois qu'est «la nouvelle route de la soie», ou «Belt and Road Initiative», reste un sujet incontournable du FOCAC. Un programme qui se chiffre en plusieurs dizaines de milliards de dollars et dont l'Afrique figure parmi les principaux bénéficiaires. Il s'agit donc d'une opportunité pour Madagascar de booster les investissements chinois, d'autant plus que les thèmes du Forum, cette année, coïncident avec les piliers de la Politique générale de l'État (PGE).

Après le FOCAC, le prochain rendez-vous international de la Grande Île se déroule à Antananarivo. Le pays accueillera l'Assemblée générale 2024 des actionnaires d'Africa 50, le 19 septembre. Il s'agit d'une plateforme d'investissement créée par des gouvernements africains et la Banque africaine de développement (BAD). L'entité a pour objectif de combler le déficit de financement des projets d'infrastructures en Afrique.

Opportunités

Sur son site web, il est indiqué que la mission d'Africa 50 est « de mobiliser des financements des secteurs public et privé, de faciliter le développement de projets et d'investir dans les infrastructures sur le continent. La plateforme sélectionne les projets de moyenne et grande envergure ayant un fort impact sur le développement de l'Afrique tout en proposant un rendement attractif aux investisseurs ».

Outre les représentants de ses trente-et-un actionnaires, l'Assemblée générale d'Africa 50 verra aussi la participation de plusieurs entités internationales, notamment des organismes financiers et d'investissement. Au sujet de cette édition 2024, les médias panafricains s'accordent sur un point : « Madagascar, avec son potentiel en énergie solaire et hydroélectrique, ses exportations agricoles et ses minéraux essentiels, est une destination clé pour les investissements en infrastructures. L'Assemblée générale permettra de mettre en avant ces opportunités auprès des investisseurs internationaux ».

La diplomatie malgache sera à nouveau sur le front à New York où se tiendront deux rendez-vous mondiaux majeurs durant la dernière semaine du mois de septembre. Cette année, le siège des Nations unies accueillera successivement deux événements mondiaux. À partir du 22 septembre, vont s'enchaîner le Sommet pour l'avenir et la 79e Assemblée générale des Nations unies (AG-NU).

Pour la première fois, justement, la Grande Île joue un rôle actif dans l'organisation des débats, le déroulement et le suivi de la mise en oeuvre des décisions de l'AG-NU. En juin, Madagascar a été élu « par acclamation », vice-président de la 79e Assemblée générale des Nations Unies pour la période de septembre 2024 à septembre 2025. « À ce titre, Madagascar oeuvrera pour promouvoir des initiatives en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable », explique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié en juin.

Le siège de la diplomatie malgache ajoute que « cette position conférée à Madagascar [comme vice-président de la 79e Assemblée générale des Nations Unies] renforcera par ailleurs la détermination de l'État malgache à soutenir le développement des nations insulaires et des pays les moins avancés, ainsi qu'à oeuvrer activement pour la paix et le progrès global ». Juste après la participation au double rendez-vous à New York, c'est à Paris qu'une délégation malgache se rendra, au début du mois d'octobre.

Le prochain sommet de la Francophonie se tiendra en effet à Paris, en France, les 4 et 5 octobre. Juste après, le gouvernement s'attaquera à l'organisation du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien (COI). Une organisation au sein de laquelle Madagascar est en première ligne, notamment avec la nomination de Edgard Razafindravahy au poste de secrétaire général. Le sommet de la COI est prévu soit en décembre, soit au début de l'année 2025.

L'année prochaine, justement, la Grande Île accueillera le prochain sommet de la Communauté de développement des États d'Afrique australe (SADC). Un rendez-vous qui marquera la prise de fonction de Andry Rajoelina en tant que président de la SADC.