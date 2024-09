Madagascar: Antananarivo - Le délestage revient

Après une période d'accalmie, le délestage reprend dans le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA). Depuis quelques jours, le courant a été coupé pendant de longues minutes, voire pendant plusieurs heures, dans plusieurs quartiers d'Antananarivo. Les habitants d'Itaosy parlent de trois heures de coupure. Ceux d'Ampitatafika témoignent que le courant n'a fonctionné que trois heures pendant la journée d'hier. À Antanimena et à Ivandry, les abonnés de la Jirama se plaignaient de plusieurs microcoupures, hier et avant-hier. À l'Est d'Antananarivo, les quartiers sombraient dans le noir en début de soirée.

La Jirama a confirmé le retour du délestage dans le RIA. Le niveau de la rivière qui alimente la centrale hydroélectrique d'Andekaleka, le principal fournisseur d'électricité pour Antananarivo, « diminue davantage, et la production est insuffisante pour la capitale. Par conséquent, nous sommes obligés d'appliquer les coupures alternées afin de répartir la production disponible », publie la Jirama sur les réseaux sociaux, hier. La Jirama n'a pas publié de planning de délestage. Toutefois, elle promet : « Nous ferons de notre mieux pour limiter la durée des coupures autant que possible ».

C'est la deuxième fois en un mois que la Jirama procède au délestage, suite à la baisse du niveau d'eau à Andekaleka depuis le mois d'août. Elle a procédé à des opérations de pluies provoquées pour augmenter le niveau de la rivière et donc, la production d'Andekaleka. Le 23 août, la Jirama s'est dite satisfaite du résultat des opérations.

« Nous avons réussi à augmenter le niveau de l'eau et à produire suffisamment d'électricité pour réduire considérablement les coupures. Cela nous aidera à passer une partie de la saison sèche et à offrir un meilleur service à nos clients », a-t-elle annoncé. Dix jours se sont écoulés, et le problème revient.