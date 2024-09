Madagascar: Mahajanga - L'université d'Ambondrona s'agrandit

Lors de sa première apparition publique dans la Cité des Fleurs, la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur a procédé à différentes inaugurations. La première visite de Chaminah Loulla en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Mahajanga, a été marquée, vendredi, par une triple cérémonie d'inauguration et de pose de première pierre d'infrastructures au niveau du campus d'Ambondrona.

La première infrastructure est un bâtiment de quatre étages (R+3), qui servira de bureau et de salle de formation aux étudiants de l'Institut supérieur des Sciences et de Technologie de Mahajanga (ISSTM). C'est une nécessité face à l'insuffisance des infrastructures par rapport à l'effectif des étudiants inscrits qui ne cesse d'augmenter à l'université ces derniers temps. Les différents niveaux disposeront chacun de douze salles, ainsi que d'une véranda, des toilettes et salles de bains. Deux grandes pièces au rez-de-chaussée sur les quatre seront utilisées comme laboratoires.

Le second projet porte sur la construction d'un grand amphithéâtre de 12mx29m qui pourra accueillir plus de cinq cents étudiants. Ce grand hémicycle pourra accueillir aussi bien des événements et célébrations que des réunions. Les travaux dureront cent trente-cinq jours, soit quatre mois et demi. Le financement des travaux provient du fonds propre de l'université de Mahajanga, à savoir la participation de dix-huit établissements et facultés.

La dernière cérémonie a été l'inauguration des travaux de construction de trois bâtiments destinés à l'École de Pharmacie de l'université de Mahajanga (Epum). L'ensemble comprendra une salle informatique, des bureaux, une bibliothèque et six salles de cours. Les travaux de construction dureront entre six à huit mois.

« Ces travaux de construction d'infrastructures au niveau de l'université d'Ambondrona fait partie de la politique et de la priorité de l'État. Je suis ouverte à toute discussion pour résoudre les problèmes récurrents et les revendications des étudiants. Je ferai tout mon possible pour trouver des solutions et vous aider. J'ai enseigné à l'université et je connais les problèmes », promet la ministre, au cours de son intervention.

La réalisation de ces projets de construction de grandes infrastructures permettra de répondre aux exigences et aux besoins des étudiants et des enseignants chercheurs. Ils seront disponibles et opérationnels dès la prochaine rentrée universitaire.

« L'université de Mahajanga a pour objectif de prodiguer des enseignements de qualité pour tout le monde. Nous sommes reconnaissants d'avoir obtenu ces infrastructures », souligne le président de l'université de Mahajanga, le Pr Blanchard Randrianambinina.

L'inauguration du Centre d'investigation en Arts, Lettres et Civilisations et Sciences sociales (ILC-SS) ainsi que le bâtiment R+1 de l'École du Tourisme au niveau de l'université de Mahajanga, a précédé cette triple cérémonie, jeudi. Le secrétaire général du ministère, le Pr Julien Salava, a représenté la ministre Chaminah Loulla à l'occasion.